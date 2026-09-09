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Meteo 9 settembre: maltempo al Nord, Sud ancora molto caldo!

Le previsioni meteo per oggi, 9 settembre, indicano un forte maltempo al Centro-Nord mentre al Sud insiste ancora il caldo intenso, ma per poco.
Previsione9 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Un’intensa perturbazione atlantica (la numero 1 di settembre) nelle prossime ore porterà maltempo su quasi tutto il Nord e parte del Centro, con temporali localmente anche di forte intensità e caratterizzati quindi dalla possibilità di nubifragi e violente grandinate; al Sud e Isole invece resisterà il bel tempo, perché qui insisterà l’alta pressione di matrice africana. Anche le temperature vedranno l’Italia divisa in due, con un sensibile calo termico al Centro-Nord, dove i valori torneranno ad avvicinarsi alle medie stagionali (specie nelle regioni settentrionali) e caldo ancora intenso invece al Sud e Isole. 

Questa perturbazione, tra domani (giovedì 10) e venerdì 11, scivolerà lungo la Penisola, portando un peggioramento del tempo anche al Sud: in particolare, domani rovesci e temporali si concentreranno soprattutto al Nordest e regioni centrali, mentre venerdì coinvolgeranno gran parte del Centro-Sud. Le correnti fresche che accompagnano questa perturbazione favoriranno domani un ulteriore calo termico al Centro-Nord e tra venerdì e sabato 12, in ultimo, la fine dell’intensa ondata di calore anche al Sud.

Domenica 13, dopo settimane caratterizzate dal caldo intenso, per il nostro Paese potrebbe essere la prima giornata con temperature massime ovunque non oltre i 30 gradi

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 9 settembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali, localmente anche intensi, su quasi tutte le regioni, a eccezione del Ponente Ligure. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nelle regioni centrali: nel corso del girono acquazzoni e temporali su Toscana, Umbria, Marche, rilievi laziali e Appennino Abruzzese. Prevalenza di bel tempo al Sud, con appena qualche improvviso temporale pomeridiano sulle zone appenniniche.

Temperature massime in sensibile calo in gran parte del Centro-Nord; ancora caldo intenso al Sud e Isole, con punte anche di 36-37 gradi. Venti da deboli a moderati meridionali; forti raffiche nelle aree interessate dai temporali.

Le previsioni meteo per giovedì 10 settembre

Tempo in parziale miglioramento in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia occidentale con schiarite e fenomeni isolati e sporadici. Nuvole, piogge e temporali si concentreranno su Lombardia orientale, Nord-Est, regioni del Centro Italia e Sardegna. Al Sud giornata ancora nel complesso soleggiata e molto calda con temperature che toccheranno ancora picchi di 35-36 °C; da segnalare nel pomeriggio un po’ di nubi in sviluppo sulle aree montuose.

Temperature in ulteriore calo nel Nord-Est ma anche al Centro e in Sardegna. Venti da sud fino a moderati nel Tirreno e sull’Adriatico centro-meridionale; Maestrale in moderato rinforzo in Sardegna; probabili venti da est in pianura Padana. Mari: poco mossi quelli meridionali e intorno alla Sicilia, mossi i mari del Centro-Nord e quelli della Sardegna.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Settembre ore 17:37

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