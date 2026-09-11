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Meteo, temporali sull'Adriatico e al Sud

Le correnti temperate associate al transito perturbato hanno già prodotto un calo termico e decreteranno la fine definitiva dell’ondata di caldo in tutta Italia
Previsione11 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La parte più attiva della perturbazione n.1 di settembre che sta attraversando la nostra Penisola, si dirige gradualmente verso i Balcani lasciando, tra oggi, venerdì 11 settembre, e domani, uno strascico di instabilità più evidente lungo il versante adriatico e al Meridione, dove non mancheranno piogge e temporali, sebbene meno diffusi e intensi.

Le correnti temperate associate al transito perturbato hanno già prodotto un sensibile calo termico in molte aree del Centro-Nord, entro la fine di sabato 12 raggiungeranno anche le regioni meridionali, decretando la fine definitiva dell’ondata di caldo in tutta Italia.

Tra domenica 13 e martedì 15 settembre si conferma l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Europa centro-meridionale e il Mediterraneo, favorevole ad un ripristino della stabilità atmosferica e ad un generale rialzo delle temperature: senza eccessi e inizialmente nella norma, ma con la tendenza a portarsi di nuovo oltre, verso valori intorno o poco oltre i 30 gradi.

A seguire, gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione, confermano l’arrivo a metà settimana di un’altra perturbazione atlantica, con effetti tra mercoledì e giovedì soprattutto tra il Nord-Est e le regioni centrali.

Le previsioni meteo per venerdì 11 settembre

Al mattino nuvolosità variabile in gran parte del Paese, ma con tendenza a rasserenamenti in Sardegna, al Nord-Ovest e sulle regioni centrali tirreniche. Nel corso della giornata possibili isolate piogge o temporali più probabili all’estremo Nord-Est, lungo le regioni del medio-basso Adriatico, su Campania, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord e in Toscana, in diminuzione altrove, ma ancora elevate con picchi di 34-35 gradi all’estremo Sud e in Sicilia. Un po’ ventilato al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per sabato 12 settembre

Cielo nuvoloso con isolate piogge o temporali su medio-basso Adriatico, Basilicata, Appennino centro-meridionale, Calabria e Sicilia, in quasi totale attenuazione dalla sera. Tempo più stabile e soleggiato nel resto del Paese, salvo modesti e temporanei annuvolamenti.

Temperature massime in calo al Sud, in Sicilia e sul medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove; valori per lo più dai 25 ai 30 gradi, con locali picchi leggermente oltre solo su Calabria e Sicilia. Ventilato per venti settentrionali al Centro-Sud e intorno alle Isole.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 11 Settembre ore 10:33

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