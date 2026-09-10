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Meteo 10 settembre: forte maltempo! Crollano le temperature al Centro-Nord e Sardegna

Le previsioni meteo per oggi, 10 settembre, vedono un'altra giornata di maltempo al Centro-Nord e in Sardegna, dove si avrà anche un calo termico
Previsione10 Settembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’intensa perturbazione atlantica (la numero 1 di settembre), in transito sul nostro Paese, oggi (giovedì 10) porterà rovesci e temporali su gran parte del Centro-Nord e Sardegna; al Sud, ancora protetto dall’alta pressione, resisterà al contrario il bel tempo. Al Centro-Nord e Sardegna anche le temperature, grazie alle temperate correnti atlantiche, caleranno di alcuni gradi, mentre al Sud insisterà il caldo intenso, con nuove punte di 36-37 gradi.

Tra venerdì 11 e sabato 12 la perturbazione, scivolando lentamente lungo la nostra Penisola, raggiungerà anche il Sud: venerdì la giornata sarà quindi caratterizzata da tempo instabile in gran parte del Centro-Sud, e in particolare nel versante adriatico della Penisola, mentre sabato un po’ di instabilità insisterà sulle regioni meridionali.

Con l’avanzata della perturbazione, anche le correnti relativamente fresche riusciranno a infiltrarsi sulle regioni meridionali: entro sabato finirà quindi l’ondata di caldo intenso in tutta Italia. In base alle attuali proiezioni domenica 13, con la perturbazione oramai in allontanamento, il tempo sarà bello in gran parte d’Italia, ma con temperature finalmente in linea con le medie stagionali e quindi con massime quasi ovunque non oltre i 30 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 10 settembre

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Sud. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali praticamente su tutto il Nord, gran parte del Centro (a eccezione di Molise e coste abruzzesi) e Sardegna; temporali localmente anche di forte intensità, con la possibilità di nubifragi e violente grandinate, soprattutto al Nordest e Toscana.

Temperature massime in ulteriore calo al Centro-Nord, localmente anche al di sotto della norma; in diminuzione anche in Sardegna, stazionarie invece al Sud, dove insisterà il caldo intenso.

Le previsioni meteo per venerdì 11 settembre

Prevalenza di tempo bello al Nordovest e Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie in Emilia e nelle regioni centrali tirreniche: nel corso del giorno isolati acquazzoni e temporali su Venezie, regioni centrali adriatiche, Gargano, Campania, Basilicata, Calabria Tirrenica e Sicilia.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord, Toscana e Sardegna, in diminuzione invece nel medio versante adriatico e al Sud.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Settembre ore 21:04

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