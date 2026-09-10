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Meteo: 11 settembre tempo instabile al Centro-Sud! Le previsioni

La prima perturbazione del mese, tra domani (11 settembre) e sabato 12 porterà instabilità anche al Sud dove termina anche l'ondata di calore.
Previsione10 Settembre 2026 - ore 12:39 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La parte più attiva della perturbazione che sta attraversando la nostra penisola, si dirigerà gradualmente verso i Balcani lasciando, tra venerdì 11 e sabato 12, uno strascico di instabilità che risulterà più evidente lungo il versante adriatico e al meridione, dove non mancheranno piogge e temporali in forma meno diffusa e di intensità più moderata.

Le correnti temperate che accompagnano il transito della perturbazione, hanno già prodotto un sensibile calo termico in molte aree del Centro-Nord e raggiungeranno entro sabato anche le regioni meridionali, decretando la fine definitiva dell’ondata di caldo in tutta Italia.

Da domenica 13 è molto probabile l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Europa centro-meridionale e il Mediterraneo, con conseguente ripristino della stabilità accompagnata da un generale rialzo termico, ma senza eccessi, con temperature intorno alla media o al massimo solo leggermente oltre, fino a picchi prossimi ai 30 gradi o poco più. Gli ultimi aggiornamenti evidenziano una persistenza di tempo stabile fino almeno a martedì 15, mentre a metà settimana si fa strada una discreta probabilità che l’Italia venga interessata dal rapido transito di una perturbazione atlantica.

Le previsioni meteo per venerdì 11 settembre

Al mattino nubi sparse in gran parte del Paese, salvo ampie schiarite in Sardegna e nel settore ionico. Dal pomeriggio graduali rasserenamenti anche al Nord-Ovest. Nel corso della giornata possibili isolate piogge o temporali per lo più su Venezie, medio Adriatico, Appennino, Campania, Basilicata, Puglia centro-settentrionale e nord della Sicilia.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord e in Toscana, in diminuzione altrove, ma ancora elevate con picchi di 34-35 gradi al Sud e in Sicilia. Un po’ ventilato al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per sabato 12 settembre

Cielo nuvoloso con isolate piogge o temporali su medio-basso Adriatico, Basilicata, Appennino centro-meridionale, Calabria e Sicilia, in quasi totale attenuazione alla sera. Tempo più stabile e soleggiato nel resto del Paese, con solo dei temporanei annuvolamenti.

Temperature massime in calo al Sud, in Sicilia e sul medio Adriatico, in lieve rialzo al Nord; valori per lo più dai 25 ai 30 gradi, con locali picchi leggermente oltre all’estremo Sud. Ventilato per venti settentrionali.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Settembre ore 20:54

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