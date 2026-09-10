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Meteo: inizio di settimana con Anticiclone delle Azzorre. Clima piacevole

La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede una rimonta anticiclonica con temperature in rialzo ma senza alcun eccesso.
Tendenza10 Settembre 2026 - ore 11:30 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza10 Settembre 2026 - ore 11:30 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La giornata di domenica 13 dovrebbe vedere l’allontanamento definitivo dell’intensa perturbazione atlantica già in azione sull’Italia. Gli ultimi episodi isolati di instabilità potrebbero ancor interessare l’estremo Sud dove un ulteriore calo termico decreterà il rientro delle temperature su valori nella norma in tutto il Paese.

Alle spalle di questa perturbazione, anche le ultime proiezioni confermano un rialzo della pressione con l’estensione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Europa e il Mediterraneo centro-occidentale. Ne conseguirà, anche per l’inizio della prossima settimana, una nuova fase di stabilità atmosferica con temperature in rialzo verso valori che al Centronord saranno anche da 1 a 4 gradi sopra le medie stagionali. Il clima sarà da tarda estate con punte pomeridiane anche leggermente sopra i 30 gradi ma in un contesto di caldo senza nessun eccesso, specie se confrontato con i tanti picchi estremi che abbiamo vissuto nella stagione. 

Le ultime elaborazioni dei modelli suggerirebbero poi, a metà settimana, un indebolimento dell’alta pressione coincidente con il transito di un’altra perturbazione in arrivo mercoledì 16 al Nord e in successivo transito tra giovedì 17 e l’inizio di venerdì18 anche al Centrosud. Si tratta di una indicazione ancora affetta da ampi margini di incertezza per cui, per una conferma e maggiori dettagli, si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni. 

Domenica 13 ancora un po' di instabilità e clima più fresco, poi nuova rimonta anticiclonica ma con caldo nella norma: la tendenza meteo

Tornando alla domenica, sono attesi residui annuvolamenti associati a locali e brevi rovesci o temporali tra Salento, Calabria e Sicilia orientale, aree dove il tempo migliorerà in serata. Altrove tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Al Nord potranno transitare delle velature che si aggiungeranno a locali addensamenti possibili nelle Prealpi, in Piemonte e nell’Appennino settentrionale. Le temperature minime saranno in calo al Centrosud e in Sicilia; massime in calo su Puglia, Lucania e settore ionico, in lieve rialzo al Nord; valori in generale nella norma compresi tra 25 e 30 gradi. Venti a tratti ancora moderati settentrionali sul medio e basso Adriatico e sulla Sicilia.

Seguiranno, come detto, un paio di giornate, quelle di lunedì 14 e martedì 15, di tranquillità meteorologica e di condizioni climatiche favorevoli. Il persistere di una massa d’aria relativamente fresca in quota potrebbe favorire qualche occasionale e breve rovescio pomeridiano sui monti della Calabria e della Sicilia orientale; per il resto tante le schiarite. Una ventilazione settentrionale fino a moderata potrebbe insistere tra basso Adriatico, Puglia e alto Ionio.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Settembre ore 21:13

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