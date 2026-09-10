Meteo: oggi (10 settembre) maltempo al Centro-Nord e crollo termico

Gli effetti dell’intensa perturbazione atlantica (la n.1 di settembre) in transito sul nostro Paese si stanno propagando, oltre al Nord, anche su buona parte del Centro e in Sardegna, mentre il Sud, ancora protetto dall’alta pressione, vivrà un’altra giornata soleggiata e molto calda con picchi oltre i 35 gradi.

Le correnti temperate che accompagnano il transito della perturbazione hanno già prodotto un sensibile calo termico in molte aree del Nord e in Toscana, e nelle prossime ore determineranno una ulteriore flessione delle temperature, con valori inferiori alla norma sulle regioni settentrionali, dove lo sbalzo termico si aggira intorno ai 10 gradi in meno rispetto all’inizio della settimana.

Tra venerdì 11 e sabato 12 la parte più attiva del sistema frontale si allontanerà verso i Balcani lasciando, tuttavia, uno strascico di instabilità che risulterà più evidente lungo il versante adriatico e al meridione, dove non mancheranno piogge e temporali in forma meno diffusa e di intensità più moderata. Entro sabato le correnti temperate raggiungeranno anche le regioni meridionali, decretando la fine definitiva dell’ondata di caldo in tutta Italia.

Da domenica 13 è molto probabile l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Europa centro-meridionale e il Mediterraneo, con conseguente ripristino della stabilità accompagnata da un generale rialzo termico, ma senza eccessi, con temperature intorno alla media o al massimo solo leggermente oltre fino a picchi prossimi ai 30 gradi o poco più.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 10 settembre

Tempo soleggiato al Sud e in Sicilia, a parte qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne. Iniziali schiarite anche su Abruzzo e Molise, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità. Prevalenza di nuvole sul resto d’Italia, con piogge e temporali nel corso della giornata al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria, Marche e Sardegna; fenomeni localmente anche di forte intensità, con la possibilità di nubifragi e violente grandinate.

Temperature massime in calo al Nord, nel settore tirrenico e in Sardegna, anche al di sotto della norma sulle regioni settentrionali; ancora caldo intenso altrove con picchi di 35-36 gradi. Ventoso un po’ ovunque.

Le previsioni meteo per venerdì 11 settembre

Al mattino nubi sparse in gran parte del Paese, ma con tendenza a schiarite ampie al Nord-Ovest, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Nel corso della giornata possibili isolate piogge o temporali per lo più su Venezie, settore adriatico, Appennino, Campania, Basilicata e ovest della Sicilia.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord e in Toscana, in diminuzione altrove, ma ancora elevate con picchi di 35 gradi al Sud e in Sicilia.