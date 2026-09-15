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Meteo: 15 settembre con instabilità al Sud! Mercoledì 16 maltempo

Le previsioni meteo per oggi, 15 settembre, vedono un tempo prevalentemente soleggiato con poca instabilità solo al Sud. Poi arriva il maltempo.
Previsione15 Settembre 2026 - ore 09:55 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La settimana è iniziata con la presenza nel Mediterraneo e sulla nostra Penisola dell’Anticiclone delle Azzorre che sta garantendo una prevalenza di tempo stabile e soleggiato; soltanto nelle regioni meridionali insiste un po’ di instabilità.

Gli ultimi aggiornamenti confermano che, nella parte centrale della settimana, è attesa sull’Italia una perturbazione atlantica (la numero 2 di settembre) che attraverserà gradualmente l’Italia da nord a sud. Il peggioramento inizierà mercoledì 16 al Nord, poi giovedì 17 il maltempo coinvolgerà gran parte del Centro-Nord, venerdì 18 raggiungerà anche parte del Sud.

Questa nuova fase di maltempo sarà accompagnata anche da forti temporali e da un calo delle temperature: più contenuto al Sud, più marcato invece nelle regioni centro-settentrionali e in Sardegna. L’evoluzione per il fine settimana, ancora molto incerta, vede il persistere di condizioni di instabilità al Centro-Sud e un probabile miglioramento al Nord.  

Le previsioni meteo per oggi, martedì 15 settembre

Al mattino un po’ di nuvolosità sparsa al Nord, regioni centrali adriatiche e al Sud con possibili locali piogge o rovesci in Abruzzo, Molise e Puglia; in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio cielo in generale nuvoloso al Sud, con rovesci e temporali isolati in Puglia, Calabria e zone sud-orientali della Sicilia. Nel resto d’Italia prevalenza di bel tempo, con un po’ di nubi a ridosso delle aree montuose e in Piemonte.

Temperature massime con poche variazioni e comprese tra 25 e 31 gradi. Venti in prevalenza deboli, salvo modesti rinforzi da nord tra Adriatico meridionale, Puglia e Ionio. Mossi l’Adriatico, lo Ionio e il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 settembre

Tempo nel complesso soleggiato in Emilia Romagna e nelle regioni del Centro-Sud con soltanto una residua instabilità in Salento, Calabria e Sicilia. Nubi in deciso aumento fin dal mattino nel resto del Nord; nel pomeriggio rovesci e temporali sulle zone alpine; nel corso della serata e nella notte sensibile peggioramento in gran parte del Nord (eccetto in Emilia Romagna) con piogge e temporali diffusi, localmente di forte intensità. Nella notte primi temporali anche in Toscana.

Temperature in calo su Alpi e Nord-Ovest, in lieve aumento sul versante adriatico. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Libeccio in Liguria. Mari poco mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 15 Settembre ore 14:59

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