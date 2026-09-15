Meteo: 15 settembre con instabilità al Sud! Mercoledì 16 maltempo

La settimana è iniziata con la presenza nel Mediterraneo e sulla nostra Penisola dell’Anticiclone delle Azzorre che sta garantendo una prevalenza di tempo stabile e soleggiato; soltanto nelle regioni meridionali insiste un po’ di instabilità.

Gli ultimi aggiornamenti confermano che, nella parte centrale della settimana, è attesa sull’Italia una perturbazione atlantica (la numero 2 di settembre) che attraverserà gradualmente l’Italia da nord a sud. Il peggioramento inizierà mercoledì 16 al Nord, poi giovedì 17 il maltempo coinvolgerà gran parte del Centro-Nord, venerdì 18 raggiungerà anche parte del Sud.

Questa nuova fase di maltempo sarà accompagnata anche da forti temporali e da un calo delle temperature: più contenuto al Sud, più marcato invece nelle regioni centro-settentrionali e in Sardegna. L’evoluzione per il fine settimana, ancora molto incerta, vede il persistere di condizioni di instabilità al Centro-Sud e un probabile miglioramento al Nord.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 15 settembre

Al mattino un po’ di nuvolosità sparsa al Nord, regioni centrali adriatiche e al Sud con possibili locali piogge o rovesci in Abruzzo, Molise e Puglia; in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio cielo in generale nuvoloso al Sud, con rovesci e temporali isolati in Puglia, Calabria e zone sud-orientali della Sicilia. Nel resto d’Italia prevalenza di bel tempo, con un po’ di nubi a ridosso delle aree montuose e in Piemonte.

Temperature massime con poche variazioni e comprese tra 25 e 31 gradi. Venti in prevalenza deboli, salvo modesti rinforzi da nord tra Adriatico meridionale, Puglia e Ionio. Mossi l’Adriatico, lo Ionio e il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 settembre

Tempo nel complesso soleggiato in Emilia Romagna e nelle regioni del Centro-Sud con soltanto una residua instabilità in Salento, Calabria e Sicilia. Nubi in deciso aumento fin dal mattino nel resto del Nord; nel pomeriggio rovesci e temporali sulle zone alpine; nel corso della serata e nella notte sensibile peggioramento in gran parte del Nord (eccetto in Emilia Romagna) con piogge e temporali diffusi, localmente di forte intensità. Nella notte primi temporali anche in Toscana.

Temperature in calo su Alpi e Nord-Ovest, in lieve aumento sul versante adriatico. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Libeccio in Liguria. Mari poco mossi.