Meteo, da metà settimana intensa perturbazione in transito. Calo termico

Lo scenario meteorologico atteso per metà settimana sull’Italia si presenta piuttosto dinamico. L’elemento più significativo sarà senz’altro il transito di una perturbazione sul Centro-Nord del Paese tra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, che si accompagnerà ad un contenuto calo delle temperature. Nel fine settimana la tendenza vede un graduale ristabilirsi dell’anticiclone a partire dalle regioni settentrionali.



Giovedì 17 settembre la perturbazione in arrivo alla fine di mercoledì sul Nord si muoverà verso est attraversando anche le regioni del Centro. Nella prima parte della giornata, tra notte e mattino, rovesci e temporali soprattutto sull’area del Levante Ligure, su Lombardia, aree alpine centro-orientali e Nord-Est; migliora nell’estremo Nord-Ovest. In seguito la perturbazione interesserà più direttamente il Centro, in particolare i settori compresi tra la Toscana, l’Umbria e le Marche settentrionali. Probabili altri rovesci sul Nord-Est e nuovi fenomeni di instabilità sulla pianura lombarda.

Venti: deciso rinforzo del Libeccio sul mar Ligure e sull’alto Tirreno. Calo delle temperature sulle regioni centro settentrionali e in Sardegna, clima ancora estivo in Sicilia, al Sud e sul settore del medio versante adriatico.

Venerdì 18 settembre presenta un’evoluzione abbastanza complessa. Nello scenario più probabile tra notte e mattino si potrà osservare una fase di tempo molto instabile anche sul Lazio e in Campania, oltre che sull’estremo Nord-Est. In seguito il tempo diverrà più variabile su tutte le regioni con schiarite più ampie sulla pianura padana occidentale, in Sardegna, sui settori ionici.

Entro sabato l’alta pressione dovrebbe consolidarsi nuovamente sul Mediterraneo occidentale, al Nord e sulla Toscana, lasciando spazio per condizioni di variabilità residua sul resto del Paese.