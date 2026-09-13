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Meteo: 14-15 settembre con poca instabilità all'estremo Sud! Caldo tipico di fine estate

Le previsioni meteo per lunedì 14 settembre vedono l'anticiclone delle Azzorre prevalere, con tempo stabile e solo poche piogge sull'estremo Sud.
Previsione13 Settembre 2026 - ore 12:06 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’inizio della settimana, lunedì 14 e martedì 15, vedrà l’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre posizionarsi sulla nostra Penisola e garantire quindi prevalenza di tempo bello in gran parte d’Italia, con appena un po’ di instabilità sulle regioni meridionali, più che altro nella giornata di martedì.

L’alta pressione di matrice atlantica garantirà anche temperature tipiche di fine estate: si farà sentire quindi un po’ di caldo, ma non intenso e senza gli eccessi che hanno accompagnato, nelle ultime settimane, la presenza del ben più torrido Anticiclone Nord-Africano.

In base alle ultime proiezioni, nella parte centrale della settimana è invece probabile l’arrivo di una perturbazione atlantica (la numero 2 di settembre) e un conseguente diffuso peggioramento del tempo, già mercoledì 16 al Nord e giovedì 17 anche in molte regioni del Centro-Sud; la fase di maltempo sarà anche accompagnata da un calo delle temperature che, in alcune zone, scenderanno anche su valori al di sotto delle medie stagionali.

Le previsioni meteo per lunedì 14 settembre

Al mattino alternanza tra sole e nuvole su Venezie, Calabria e Sicilia, con possibili isolati rovesci su Messinese e Catanese; in generale soleggiato nel resto d’Italia.

Nel pomeriggio nuvole, comunque alternate a momenti soleggiati, su rilievi del Nord, Abruzzo, Molise, Basso Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, con qualche acquazzone o temporale su Alpi Orientali, zone montuose della Calabria e Sicilia Meridionale. Temperature massime con poche variazioni e quasi dappertutto comprese fra 26 e 31 gradi. Venti per lo più deboli. 

Le previsioni meteo per martedì 15 settembre

Al mattino nuvole al Sud e regioni del Medio Adriatico, con isolati acquazzoni e temporali su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia Orientale; in prevalenza soleggiato altrove.

Nel pomeriggio cielo in generale nuvoloso al Sud, con rovesci e temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Orientale; nel resto d’Italia prevalenza di bel tempo, con un po’ di nubi innocue solo al Nordovest. Temperature massime con poche variazioni e in generale comprese fra 25 e 31 gradi, con afa debole o del tutto assente.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 13 Settembre ore 16:38

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