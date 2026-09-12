Meteo, caldo senza eccessi. Nuova perturbazione mercoledì 16 settembre

Durante i primi giorni della prossima settimana le temperature saranno quelle tipiche della tarda estate: un clima caldo, quindi, ma senza gli eccessi osservati durante i primi giorni del mese.

Martedì 15 settembre una buona parte del Paese subirà l’influsso di un anticiclone, mentre mercoledì 16 un fronte freddo si avvicinerà alle regioni settentrionali. Si presenta un poco più incerta l’evoluzione sull’estremo Sud (Calabria e Sicilia in particolare) dove sia martedì che mercoledì potrebbe persistere una massa d’aria ancora moderatamente instabile.

Martedì 15 settembre tempo stabile e cielo sereno o poco nuvoloso sulla maggioranza delle regioni. Non si escludono tuttavia brevi rovesci isolati sui settori ionici della Calabria meridionale e nel sud della Sicilia. Le temperature rispetto a lunedì saranno stazionarie o in leggero aumento. Venti quasi ovunque deboli.



Mercoledì 16 possibile persistenza di una debole instabilità in Calabria e in Sicilia; tempo probabilmente stabile nel resto del Centro-Sud e sulla Sardegna. Nella seconda parte del giorno una perturbazione a carattere di fronte freddo proveniente dall’Europa centrale dovrebbe raggiungere l’arco alpino; la sera possibile innesco di temporali sulle pianure del Nord-Est e della Lombardia. Temperature in calo sulle Alpi, in contenuto rialzo in Emilia Romagna e sulle regioni centrali adriatiche.