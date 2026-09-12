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Meteo, fine del caldo anomalo anche al Sud

La perturbazione n. 1 porterà rovesci e temporali al Sud dove le temperature saranno in calo. Domenica generale miglioramento dovuto all’Anticiclone delle Azzorre
Previsione12 Settembre 2026 - ore 09:55 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nelle prossime ore saranno ancora evidenti gli effetti della prima perturbazione di settembre, la cui lunga coda sta attraversando le regioni meridionali, seguita da correnti temperate e instabili che avranno il merito di mettere fine al caldo intenso anche al Sud e in Sicilia (anche ieri – venerdì - i termometri sono riusciti a salire fino a 35-36 gradi su Puglia, versante ionico e Sicilia, con picchi fino a 37-39 gradi nel settore orientale dell’isola).

Il fine settimana si concluderà con una domenica di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, a parte qualche residuo episodio di instabilità all’estremo Sud, e con temperature vicine alla norma un po’ ovunque.

Il generale miglioramento di domenica è dovuto all’avanzata dell’Anticiclone delle Azzorre che garantirà stabilità anche nei primi giorni della prossima settimana, con temperature solo leggermente sopra la media, quindi con un caldo da fine estate, ma senza eccessi.

Per i giorni successivi, anche gli ultimi aggiornamenti sembrano confermare il transito di una veloce perturbazione fra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, ma con effetti e modalità ancora tutti da valutare.

Le previsioni meteo per sabato 12 settembre

Tempo stabile al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria e Sardegna, con solo dei temporanei annuvolamenti in mattinata sulla valle padana e residui rovesci in Romagna. Nel resto del Paese nuvolosità variabile e tempo ancora instabile, con possibili rovesci o temporali, più probabili e frequenti al Sud, eccetto le coste Campane, e in Sicilia, in esaurimento alla sera; fenomeni più isolati nelle regioni centrali adriatiche.

Temperature massime in calo al Sud, in Sicilia e sul medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove; valori per lo più dai 24 ai 30 gradi, con locali picchi leggermente oltre all’estremo Sud. Ventilato per venti settentrionali al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 13 settembre

Tempo in prevalenza soleggiato con solo delle modeste nuvole sparse, a parte degli annuvolamenti più compatti fra Sicilia e Calabria, dove saranno possibili isolati rovesci o brevi temporali fra i rilievi e i settori ionici.

Temperature massime in lieve flessione al Sud e in Sicilia, stazionarie o in lieve rialzo altrove, ovunque comprese tra 25 e 31 gradi. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 12 Settembre ore 13:56

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