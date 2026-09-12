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Meteo, oggi, sabato 12 settembre, rovesci al Sud

La prima perturbazione di settembre completa il suo passaggio: entro questa notte avrà attraversato anche Sud e Sicilia. Spegnerà definitivamente l’ondata di calore anche al Meridione
Previsione12 Settembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La prima perturbazione di settembre completa il suo passaggio sopra l’Italia: entro questa notte avrà attraversato anche il Sud e la Sicilia dove si attende una fase di tempo molto più instabile, associata a piogge e temporali più frequenti. Nel frattempo, la massa d’aria più fresca al suo seguito spegnerà definitivamente l’ondata di calore anche al Meridione, con un calo delle temperature più significativo nel corso del fine settimana e un clima ovunque decisamente più gradevole: estivo, ma molto più vicino alla norma di metà settembre.

Per la prossima settimana si profila l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Europa centrale e il Mediterraneo, favorevole ad una fase meteorologica di prevalente stabilità atmosferica. Unica incertezza, una veloce perturbazione atlantica (la n.2 del mese) che dovrebbe attraversare il Centro-Nord tra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, ma con effetti e modalità ancora tutti da valutare nei prossimi aggiornamenti.

Dal punto di vista termico, le temperature riprenderanno qualche grado, riportandosi gradualmente al di sopra della norma: un’anomalia dell’ordine di 1-4 gradi, dunque non troppo marcata, che assicurerebbe un caldo tutto sommato senza eccessi, ma con i termometri facilmente intorno o poco oltre la soglia dei 30 gradi, con maggiore costanza e persistenza al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 12 settembre

Al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, Marche, Umbria e Sardegna tempo soleggiato, salvo una residua nuvolosità in mattinata sulla valle padana. Nel resto del Paese nuvolosità variabile e tempo ancora instabile, con alcune precipitazioni. Fenomeni più probabili e frequenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Irpinia, Calabria e Sicilia, in esaurimento a fine giornata.

Temperature massime in calo al Sud, in Sicilia e sul medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove; valori per lo più dai 25 ai 30 gradi, con locali picchi leggermente oltre solo su Calabria e Sicilia. Ventilato per venti settentrionali al Centro-Sud e intorno alle Isole.

Le previsioni meteo per domenica 13 settembre

Sulla Sicilia ancora un po’ di variabilità, con isolati rovesci o brevi temporali non esclusi nelle aree interne e nel settore ionico dell’isola. Per il resto, passaggio a tempo stabile e soleggiato, salvo qualche banco nuvoloso a bassa quota in mattinata tra Piemonte e Lombardia e modesti annuvolamenti pomeridiani intorno ai rilievi.

Temperature massime in ulteriore lieve flessione al Sud e in Sicilia, ovunque comprese tra 25 e 31 gradi. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali al Centro-Sud e sulle Isole, con rinforzi tra basso Adriatico, Puglia e alto Ionio.

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Ultimo aggiornamento Sabato 12 Settembre ore 06:32

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