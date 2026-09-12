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Meteo, domenica 13 graduale espansione dell’Anticiclone delle Azzorre

Il weekend si concluderà con tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Caldo da fine estate ma senza eccessi: le massime saranno per lo più nella norma
Previsione12 Settembre 2026 - ore 12:30 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il fine settimana si concluderà con una domenica 13 settembre di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, a parte qualche residuo episodio di instabilità all’estremo Sud, e con temperature più vicine alla norma un po’ ovunque. Questo generale miglioramento è dovuto alla graduale espansione dell’Anticiclone delle Azzorre che garantirà stabilità anche nei primi giorni della prossima settimana, con temperature che si assesteranno su valori solo leggermente sopra la media, quindi con un caldo da fine estate, ma senza eccessi: le massime in generale andranno dai 26 ai 32 gradi.

Per i giorni successivi, anche gli ultimi aggiornamenti sembrano confermare il transito di una veloce perturbazione fra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, ma con effetti e modalità ancora tutti da valutare. La versione più probabile suggerisce l’arrivo delle precipitazioni nella seconda parte di mercoledì al Nord e la successiva estensione alle regioni centrali (per lo più zone interne e adriatiche) nel corso di giovedì.

Le previsioni meteo per domenica 13 settembre

Nuvolosità irregolare e tempo ancora un po’ instabile su Sicilia e Calabria, dove sono ancora possibili isolati rovesci o temporali, più probabili fra il sud della Calabria e l’est dell’isola, in esaurimento alla sera. Nel resto d’Italia tempo stabile e soleggiato, con solo qualche annuvolamento, al mattino al Nord-Ovest, nel pomeriggio per lo più sui rilievi.

Temperature massime in lieve flessione al Sud e in Sicilia, stazionarie o in lieve rialzo altrove, ovunque comprese tra 25 e 31 gradi. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 14 settembre

Insiste un po’ di instabilità all’estremo Sud, con ancora la possibilità di brevi e isolati rovesci o temporali nelle zone interne, orientali e meridionali della Sicilia e in Aspromonte. Nel resto del Paese tempo in prevalenza stabile, con delle velature passeggere e temporanei annuvolamenti più compatti all’estremo Nord-Est e nelle zone montuose. Non si escludono locali piovaschi nelle Alpi orientali.

Temperature stazionarie o in leggero rialzo, con valori fra 26 e 31 gradi. Venti per lo più deboli, settentrionali al Centro-Sud.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 12 Settembre ore 14:04

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