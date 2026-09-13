Meteo: domenica 13 perlopiù stabile! Clima finalmente piacevole

Sul nostro Paese sta tornando ad allungarsi l’alta pressione, per cui il tempo è in miglioramento, anche al Sud: sarà quindi una domenica 13 settembre in gran parte soleggiata, con un po’ di instabilità residua solo sulle estreme regioni meridionali e con temperature nel complesso normali per il periodo.

L’alta pressione caratterizzerà le condizioni meteo in Italia anche nelle giornate di domani (lunedì 14) e martedì 15, ma a differenza di quanto avvenuto per gran parte dell’estate, a occupare la nostra Penisola non sarà il “bollente” Anticiclone Nord-Africano ma il più “temperato” Anticiclone delle Azzorre: sarà quindi un inizio di settimana con prevalenza di tempo bello e con caldo in aumento ma non eccessivo, in cui le temperature si spingeranno solo di poco oltre la norma e l’afa sarà debole.

Poi, tra mercoledì 16 e giovedì 17, è probabile il passaggio di una perturbazione atlantica (la numero 2 del mese) e il ritorno della pioggia, prima al Nord, poi anche al Centro.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 13 settembre

Cielo piuttosto nuvoloso in Calabria e Sicilia, con la possibilità di isolati rovesci e temporali sui versanti ionici di queste due regioni. Un po’ di nuvolosità, ma innocua, anche al Nordovest; prevalenza di tempo soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in generale nella norma o leggermente al di sopra, quasi dappertutto comprese fra 25 e 31 gradi. Moderati venti settentrionali al Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 14 settembre

Tempo ancora piuttosto instabile all’estremo Sud, con ancora la possibilità di brevi e isolati rovesci o temporali nelle zone interne, orientali e meridionali della Sicilia e in Aspromonte.

Nel resto del Paese tempo in prevalenza stabile, con delle velature passeggere e temporanei annuvolamenti più compatti all’estremo Nord-Est e nelle zone montuose. Non si escludono locali piovaschi nelle Alpi orientali. Temperature stazionarie o in leggero rialzo, con valori fra 26 e 31 gradi. Venti per lo più deboli, settentrionali al Centro-Sud.