Meteo: a metà settimana nuovo maltempo e deciso calo termico! Ecco dove

A metà settimana i modelli di previsione confermano l’arrivo sull’Italia di una perturbazione atlantica (la n.2 di settembre) che porterà altre piogge e temporali e un nuovo calo delle temperature dopo il clima quasi estivo di inizio settimana. Le prime regioni coinvolte saranno quelle settentrionali nella giornata di mercoledì 16, inizialmente con fenomeni concentrati sulle Alpi ma con successivo coinvolgimento tra sera e notte delle pianure, delle coste dell’alto Adriatico, della Liguria e dell’alta Toscana.

Tra giovedì 17 e venerdì 18 la perturbazione si estenderà gradualmente anche al Centro-Sud mantenendo condizioni di maltempo anche nel Nord Italia. Sarà accompagnata da un rinforzo dei venti e da mari che tenderanno a diventare mossi o molto mossi. Le temperature si manterranno su valori tipici di fine estate solo all’estremo Sud, nel resto del paese assisteremo, invece, ad un deciso calo termico con valori localmente anche inferiori alla norma.

L’evoluzione successiva resta piuttosto incerta. L’attuale previsione, suscettibile di cambiamenti nei prossimi aggiornamenti, mostra un parziale miglioramento nel fine settimana del 19-20 settembre con l’allontanamento della perturbazione verso i Balcani; tuttavia l’atmosfera resterà instabile e quindi ancora favorevole allo sviluppo di alcuni rovesci o temporali.

A metà settimana ritorna il maltempo al Nord con fenomeni localmente intensi: la tendenza meteo

Mercoledì 16 tempo nel complesso soleggiato in Emilia Romagna e nelle regioni del Centro-Sud con soltanto una residua e debole instabilità sull’Appennino meridionale, nel Salento e nelle aree interne montuose della Sicilia dove, a metà giornata, avremo la possibilità di isolati e brevi piovaschi. Nubi in deciso aumento nel resto del Nord con un cielo fino a nuvoloso; sulle Alpi e sull’Appennino emiliano occidentale sviluppo di locali rovesci o temporali.

Nel corso della serata e poi nella notte sensibile peggioramento del tempo in gran parte del Nord (eccetto sull’Emilia centro-orientale e in Romagna) con piogge e temporali diffusi, localmente di forte intensità; nella notte i fenomeni raggiungono anche il nord della Toscana.

Temperature in calo su Alpi e Nord-Ovest, in lieve aumento sul versante adriatico; valori pomeridiani in Emilia Romagna e al Centro-Sud fino a 29-30 gradi. In contenuto rialzo in Emilia Romagna e sulle regioni centrali adriatiche. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.