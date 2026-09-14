Meteo, la settimana inizia con l'Anticiclone delle Azzorre

L’inizio della settimana vede l’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre posizionarsi sulla nostra Penisola e garantire quindi prevalenza di tempo bello in gran parte d’Italia, con appena un po’ di instabilità sulle regioni meridionali, più che altro nella giornata di martedì 15 settembre. L’alta pressione di matrice atlantica garantirà anche temperature tipiche di fine estate: si farà sentire quindi un po’ di caldo, ma non intenso e senza gli eccessi che hanno accompagnato, nelle ultime settimane, la presenza del ben più rovente Anticiclone Nord-Africano.

In base alle ultime proiezioni, nella parte centrale della settimana è invece probabile l’arrivo di una perturbazione atlantica (la perturbazione numero 2 di settembre) e un conseguente diffuso peggioramento del tempo, già mercoledì 16 a fine giornata al Nord e giovedì 17 settembre anche in molte regioni del Centro-Sud; la fase di maltempo sarà anche accompagnata da forti temporali, da un rinforzo dei venti e da un nuovo calo delle temperature che, in alcune zone, scenderanno anche su valori al di sotto delle medie stagionali.

Le previsioni meteo per lunedì 14 settembre

In mattinata alternanza tra sole e nuvole su Venezie, Calabria e Sicilia, con possibili isolati rovesci su Messinese e Catanese; in generale soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvole, comunque alternate a momenti soleggiati, sui rilievi del Nord, Abruzzo, Molise, basso Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, con qualche acquazzone o temporale sulle Alpi orientali, zone montuose della Calabria e Sicilia meridionale.

Temperature massime con poche variazioni e quasi dappertutto comprese fra 26 e 31 gradi. Venti per lo più deboli, con solo qualche modesto rinforzo sui mari del Centro-Sud. Un po’ mossi l’Adriatico meridionale, lo Ionio e il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per martedì 15 settembre

Al mattino nuvole al Sud e regioni del Medio Adriatico, con isolati acquazzoni e temporali su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia orientale; in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio cielo in generale nuvoloso al Sud, con rovesci e temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale; nel resto d’Italia prevalenza di bel tempo, con un po’ di nubi innocue solo al Nord-Ovest.

Temperature massime con poche variazioni e in generale comprese fra 25 e 31, con afa debole o del tutto assente. Venti in prevalenza deboli, con moderati rinforzi da nord o nordest e mari fino a mossi tra Adriatico e Ionio.