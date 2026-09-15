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Meteo: maltempo in arrivo al Nord! Attenzione: rischio nubifragi

Le previsioni meteo per domani, 16 settembre, vedono una perturbazione in arrivo, con rischio di forte maltempo dapprima al Nord tra sera e notte
Previsione15 Settembre 2026 - ore 12:50 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo un inizio di settimana con tempo stabile in molte regioni - tranne all’estremo Sud -, e temperature ben oltre la norma da mercoledì 16 con l’arrivo al Nord di una perturbazione atlantica (la numero 2 di settembre) prende il via una fase di maltempo, con temporali anche di forte intensità, che investirà soprattutto il Nord e giovedì 17 anche parte del Centro, per poi spostarsi al Sud.

Con il transito della perturbazione lungo la Penisola si conferma anche un sensibile calo termico, con valori massimi che nel fine settimana si porteranno ovunque entro valori vicini alla media stagionale.

L’evoluzione del tempo nel corso del week-end, al momento ancora affetto da un elevato grado di incertezza, indica come probabile la persistenza di instabilità sabato al Centro-Sud e Isole; instabilità che domenica 20 potrebbe interessare ancora solo l’estremo Sud, mentre nel resto del Paese si profila un generale miglioramento.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 settembre

Tempo nel complesso stabile e soleggiato in Emilia Romagna e nelle regioni del Centro-Sud, tranne nell’interno della Puglia, in Calabria e Sicilia, dove nelle ore pomeridiano si potrà sviluppare qualche rovescio o temporale. Nubi in deciso aumento fin dal mattino nel resto del Nord; nel pomeriggio rovesci e temporali sulle zone alpine e prealpine e nell’Appennino ligure.

In serata e nella notte deciso peggioramento in gran parte del Nord (eccetto in Emilia Romagna) con piogge e temporali diffusi, localmente di forte intensità, con rischio di locali nubifragi, grandine e forti raffiche. Temperature massime in calo su Alpi e Nord-Ovest, in lieve aumento al Centro-Sud. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Libeccio in Liguria. Mari poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 17 settembre

Maltempo al Nord con rovesci e temporali diffusi fin dal mattino, anche forti e insistenti in Lombardia e Veneto. Nel pomeriggio i temporali raggiungono Toscana, Umbria e Marche; in serata ancora rischio di forti temporali al Nord-Est. Fenomeni più isolati nel resto del Nord, in Toscana e Appennino centrale. Giornata con cielo da poco a parzialmente nuvoloso nelle altre regioni del Paese.

Sensibile calo termico al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna; insiste il caldo anomalo al Sud. Venti di Libeccio moderati su Ligure e Tirreno, Maestrale in Sardegna; mari mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 15 Settembre ore 14:38

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