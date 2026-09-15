Meteo, oggi martedì 15 settembre prevalenza di sole. Instabile al Sud

È un inizio di settimana caratterizzato dalla presenza sulla nostra Penisole e, più in generale, sul Mediterraneo centro-occidentale, dell’Anticiclone delle Azzorre che sta garantendo una prevalenza di tempo bello e soleggiato; soltanto nelle regioni meridionali ritroveremo martedì, a metà giornata, un po’ di instabilità con rischio di locali rovesci di pioggia o temporali. L’alta pressione di matrice atlantica garantirà anche temperature tipiche di fine estate: si farà sentire quindi un po’ di caldo, ma non intenso, con temperature prossime ai 30 gradi o solo poco oltre.

Anche gli ultimi aggiornamenti confermano che nella parte centrale della settimana è attesa sull’Italia una perturbazione atlantica (la numero 2 di settembre) che attraverserà gradualmente l’Italia da nord a sud. Il peggioramento inizierà domani,mercoledì 16 settembre, a fine giornata al Nord mentre al Centro-Sud resisterà l’alta pressione. Giovedì 17 il maltempo coinvolgerà gran parte del Centro-Nord, poi venerdì raggiungerà anche parte del Sud.

Questa nuova fase di maltempo sarà accompagnata da forti temporali con rischio di nubifragi, grandinate e intense raffiche di vento. Inoltre è atteso un calo delle temperature: più contenuto al Sud, più marcato invece nelle regioni centro-settentrionali e in Sardegna dove, in alcune zone, potranno anche scendere al di sotto delle medie stagionali. L’evoluzione per il fine settimana, ancora molto incerta, vede il persistere di condizioni di instabilità al Centro-Sud e un possibile miglioramento al Nord.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 15 settembre

Al mattino un po’ di nuvolosità sparsa al Nord, regioni centrali adriatiche e al Sud con possibili locali piogge su Abruzzo, Molise e Puglia; in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio cielo in generale nuvoloso al Sud, con rovesci e temporali sparsi su Puglia, Basilicata, Calabria, zone interne e sud-orientali della Sicilia; nel resto d’Italia prevalenza di bel tempo, con un po’ di nubi innocue a ridosso delle aree montuose e in Piemonte.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 settembre

Tempo nel complesso soleggiato in Emilia Romagna e nelle regioni del Centro-Sud con soltanto una residua e debole instabilità su Salento, Calabria e Sicilia, per lo più concentrata a metà giornata nelle aree interne. Nubi in deciso aumento sin dal mattino nel resto del Nord con un cielo fino a nuvoloso: nel pomeriggio primi rovesci o temporali in arrivo sulle zone alpine e sull’Appennino emiliano occidentale nel corso della serata e poi nella notte sensibile peggioramento del tempo in gran parte del Nord (eccetto in Emilia Romagna) con piogge e temporali diffusi, localmente di forte intensità; nella notte i fenomeni raggiungono anche il nord della Toscana.

Temperature in calo su Alpi e Nord-Ovest, in lieve aumento sul versante adriatico; valori pomeridiani in Emilia Romagna e al Centro-Sud fino a 31-32 gradi. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Libeccio in Liguria. Mari poco mossi.