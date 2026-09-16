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Meteo: weekend tra instabilità e nuovo rinforzo dell'Anticiclone! La tendenza

La tendenza meteo per il weekend vede ancora instabilità al Centro-Sud e Isole mentre al Nord si registra un nuovo rinforzo dell'Anticiclone.
Tendenza16 Settembre 2026 - ore 12:20 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza16 Settembre 2026 - ore 12:20 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Con il transito della perturbazione numero 2 del mese e l’indebolimento dell’alta pressione, l’Italia è stata esposta alle correnti atlantiche, determinando una fase di instabilità o di maltempo.

Anche sabato 19 molte delle nostre regioni risentiranno di condizioni instabili a causa di una debole area depressionaria posizionata sui mari ad ovest della Penisola, con sviluppo di temporali pomeridiani al Centro-Sud e Isole; una locale instabilità potrebbe insistere domenica 20 nelle regioni meridionali e in Sicilia, mentre nel resto del Paese si profila un nuovo rinforzo dell’anticiclone che riporterà tempo stabile e un rialzo termico probabilmente fino ai primi giorni della prossima settimana al Centro-Nord, con un clima più caldo della norma nelle regioni settentrionali.

Al Sud dal week-end sembra maggiormente probabile un calo termico che si protrarrà nel corso dei primi giorni della settimana. L’evoluzione descritta non ha ancora un sufficiente grado di affidabilità: alcuni modelli aggiornati indicano la possibilità che un sistema frontale dall’Europa centrale scivoli rapidamente sui Balcani e lungo l’Adriatico nel corso di lunedì 21: in questo scenario le regioni del versante adriatico e quelle meridionali sarebbero esposte a condizioni instabili e un po’ ventose

Sabato 19 tempo in miglioramento al Nord, con ampie schiarite e un po’ di nubi sparse sui rilievi, al mattino anche in Liguria e in pianura. Rovesci e temporali al mattino lungo le coste tirreniche centrali e della Sardegna e nella Sicilia occidentale. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali isolati e per lo più di breve durata in Romagna, gran parte del Centro, nell’interno del Sud e nei settori tirrenici delle Isole. Temperature massime in leggero rialzo al Nord, in lieve calo al Centro-Sud. Venti moderati sui mari intorno alle Isole e nel Tirreno centrale.

Domenica 20 residua instabilità al Sud e in Sicilia, con qualche isolato temporale, specie nel nord dell’isola. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato altrove, ma con delle velature in transito al Nord, a tratti più compatte sulle Alpi centro-orientali. 

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 16 Settembre ore 13:48

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