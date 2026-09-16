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Meteo: 17 settembre con maltempo al Centro-Nord! Rischio nubifragi

Le previsioni meteo per domani, giovedì 17 settembre, indicano una fase di forte maltempo su quasi tutto il Nord e parte del Centro Italia.
Previsione16 Settembre 2026 - ore 11:59 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La perturbazione atlantica in arrivo (la numero 2 di settembre), alla fine di oggi (mercoledì 16) porterà un diffuso peggioramento del tempo al Nord per poi scivolare lungo tutta la nostra Penisola nel corso dei prossimi due giorni. Domani (giovedì 17) sono quindi attesi numerosi acquazzoni e temporali, anche di forte intensità (e quindi con il rischio di nubifragi e violente grandinate), in gran parte del Nord e molte zone del Centro, mentre venerdì 18 insisterà un po’ di instabilità al Centro-Sud.

Le correnti relativamente fresche che seguono la perturbazione favoriranno anche un sensibile abbassamento delle temperature, soprattutto Centro-Nord, dove le temperature scenderanno temporaneamente anche al di sotto della norma.

La tendenza per il fine settimana risulta, al momento, ancora piuttosto incerta, anche se le ultime proiezioni indicano, come scenario più probabile, quello caratterizzato da un sabato 19 di tempo ancora instabile al Centro-Sud e Isole, mentre domenica 20 la giornata dovrebbe risultare in gran parte soleggiata, con un po’ di instabilità residua solo sulle estreme regioni meridionali; le temperature invece dovrebbero oscillare attorno ai valori normali per il periodo.

Le previsioni meteo per giovedì 17 settembre

Al mattino nubi su gran parte del Nord e regioni centrali tirreniche, bel tempo altrove. Rovesci e temporali su quasi tutte le regioni settentrionali a eccezione di Valle d’Aosta, Ponente Ligure, Emilia Orientale e Romagna. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche su resto del Centro, zone interne del Sud e Sardegna: rovesci e temporali praticamente su tutte le regioni settentrionali, Toscana, Umbria, Marche, Appennino Abruzzese e nord della Sardegna.

I temporali potrebbero risultare localmente anche intensi, soprattutto in Liguria, Lombardia e Venezie. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, con poche variazioni invece al Sud, dove insisterà un po’ di caldo fuori stagione.

Le previsioni meteo per venerdì 18 settembre

Giornata piuttosto nuvolosa in tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Sud. Nel corso del giorno improvvisi rovesci e temporali su quasi tutto il Nord, a eccezione di Ponente Ligure e pianura emiliana, le zone interne del Centro, le coste centrali tirreniche, la Campania, la Basilicata e il nord della Sicilia.

Temperature massime in diminuzione in gran parte del Centro e in Sicilia, in leggero rialzo al Nord.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 16 Settembre ore 13:38

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