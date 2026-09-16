Meteo: 16 settembre con maltempo in arrivo! Forti temporali: ecco dove

Si sta avvicinando una perturbazione atlantica (la numero 2 di settembre) che nella seconda parte di oggi (mercoledì 16) porterà un diffuso peggioramento del tempo al Nord, con rovesci e temporali che saranno anche di forte intensità.

Nello scivolare lentamente lungo la nostra Penisola, questa stessa perturbazione domani (giovedì 17) porterà maltempo su gran parte del Nord e alcune zone del Centro, sempre con temporali che saranno localmente anche intensi, mentre venerdì 18 favorirà condizioni di tempo instabile in gran parte del Centro-Sud.

Le correnti relativamente fresche che accompagnano la perturbazione causeranno anche, tra giovedì e venerdì, un sensibile calo termico al Centro-Nord, dove le temperature scenderanno temporaneamente anche al di sotto della norma.

La tendenza per il fine settimana risulta, al momento, ancora affetta da un elevato grado di incertezza, anche se appare probabile che nella giornata di sabato 19 insistano condizioni di instabilità al Centro-Sud e che la domenica 20, al contrario, sia caratterizzata da tempo soleggiato e stabile in gran parte del Paese.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 16 settembre

Già dal mattino nuvolosità in aumento al Nordovest, comunque senza piogge; in generale soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole in gran parte del Nord e all’estremo Sud, sempre in prevalenza soleggiato altrove: isolati rovesci e temporali su Alpi, pianura piemontese, versante ionico della Calabria e Sicilia Orientale. In serata rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti, su Alpi e vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Temperature massime in calo nelle zone alpine, in crescita invece in Emilia e nelle regioni del versante adriatico. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Libeccio in Liguria. Mari in prevalenza poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 17 settembre

Molte nubi al Nord, con rovesci e temporali diffusi, anche forti e insistenti in Lombardia e Veneto. Nel pomeriggio i temporali raggiungono Toscana, Umbria e Marche; in serata ancora rischio di forti temporali al Nord-Est; fenomeni più isolati nel resto del Nord, in Toscana e Appennino centrale. Giornata con cielo da poco a parzialmente nuvoloso nelle altre regioni del Paese.

Sensibile calo termico al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna; insiste il caldo anomalo al Sud. Venti di Libeccio moderati su Ligure e Tirreno, Maestrale in Sardegna; mari mossi.