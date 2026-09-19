Meteo, tempo ancora instabile al Centro-sud con temporali: le previsioni

Nel fine settimana l’alta pressione si allungherà con maggior decisione sul nostro Paese, ma nonostante ciò non mancherà un po’ di instabilità, ovvero la formazione di improvvisi temporali, sabato 19 soprattutto al Centro-Sud e domenica 20 ancora al Sud e Isole. Le temperature invece rimarranno in generale al di sopra della norma e avranno un sapore ancora tipicamente estivo: si farà sentire quindi un po’ di caldo anomalo che, in ogni caso, non risulterà eccessivo, con massime che non spingeranno oltre i 31-32 gradi. Nella prima parte della prossima settimana l’alta pressione occuperà stabilmente gran parte del nostro Paese, garantendo così prevalenza di tempo soleggiato e piogge quasi del tutto assenti, con moderata instabilità residua solo all’estremo Sud, mentre le temperature rimarranno in generale al di sopra dei valori normali per il periodo, ma senza picchi eccessivi: insisterà quindi un po’ di caldo fuori stagione, ma sempre non intenso, con punte che in generale non andranno oltre i 31-32 gradi.

Previsioni meteo per sabato 19 settembre

Sabato al mattino nuvole quasi dappertutto, con isolati rovesci e temporali su regioni centrali adriatiche, nord della Puglia e Sicilia. Nel pomeriggio graduali schiarite al Nord, con pochi brevi rovesci confinati sulle zone montuose, per lo più nuvoloso sul resto d’Italia: numerosi improvvisi temporali sulle zone interne del Centro-Sud e Isole, con locali sconfinamenti lungo le coste, specie nel versante adriatico. In serata si smorzerà l’instabilità: pochi acquazzoni residui su Puglia e Sicilia. Temperature: massime quasi dappertutto comprese fra 25 e 31 gradi, leggermente oltre la norma soprattutto al Sud e Isole. Venti in prevalenza deboli, ma con sensibili rinforzi nelle aree temporalesche. Mari in generale calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per domenica 20 settembre

Domenica al mattino alternanza tra sole e nuvole nelle regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, con isolati rovesci e temporali su Calabria e Sicilia Orientale; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Nel pomeriggio bel tempo in gran parte del centro-Nord, con appena un po’ di nubi innocue sull’Appennino Centrale; sempre piuttosto nuvoloso al Sud e Isole, con qualche rovescio o temporale su Basilicata, Puglia Ionica, Calabria, Sicilia e Sardegna Meridionale. Temperature massime dal sapore ancora estivo, quasi dappertutto in leggero aumento e per lo più comprese tra 26 e 32 gradi. Venti in generale deboli. Mari calmi o poco mossi.