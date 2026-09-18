Meteo: 18 settembre con numerosi temporali. Ecco dove

La perturbazione atlantica giunta sull’Italia (la n. 2 del mese) nelle ultime 36 ore si muove verso i Balcani: nel corso della giornata odierna (venerdì 18 settembre) darà ancora luogo a condizioni di generale instabilità atmosferica su buona parte dell’Italia, in un contesto meteorologico molto variabile.

Nel fine settimana al Nord si andrà incontro ad un netto miglioramento già a partire dalla giornata di sabato 19, grazie al previsto aumento della pressione atmosferica, garanzia di una maggiore stabilità atmosferica.

La situazione resterà più dinamica nel resto del Paese e perciò la previsione sarà un po’ meno affidabile: agli effetti del transito della perturbazione sulle regioni centrali della Penisola, infatti, andrà ad aggiungersi l’azione di un vortice di bassa pressione che sabato dovrebbe trovarsi nel Tirreno meridionale, portando allo sviluppo di rovesci e temporali anche in Sicilia, in Sardegna e al Sud. L’instabilità all’estremo Sud e nelle Isole potrebbe persistere anche domenica 20, mentre il Centro beneficerà di un miglioramento grazie all’espansione dell’alta pressione.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 18 settembre

In tutto il Paese si osserveranno condizioni di spiccata variabilità, con alternanza di annuvolamenti e schiarite, a tratti anche ampie: particolarmente in mattinata su Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche e Isole maggiori. L’atmosfera instabile favorirà alcune precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, per lo più in forma isolata: più probabili nel corso della giornata al Nord, al Centro, su Campania, zone interne tra Basilicata e Puglia, Sicilia ed est della Sardegna. Non si escludono fenomeni localmente di forte intensità.

In serata le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi, concentrandosi nei settori del medio e alto Adriatico. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, in lieve calo al Centro, stazionarie altrove. Venti moderati sul mar Ligure e nei mari intorno alle Isole, che saranno mossi. Possibili raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per sabato 19 settembre

Al Nord passaggio a tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo per una residua nuvolosità in mattinata sulla bassa valle padana, in Romagna e all’estremo Nord-Est, in successivo dissolvimento. Nel resto del Paese permangono condizioni di spiccata variabilità, in un contesto di atmosfera instabile. Il rischio di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sarà maggiore da metà giornata nelle aree interne e appenniniche del Centro-Sud, della Sardegna e della Sicilia, con sconfinamenti verso il settore tirrenico dell’isola. Non si escludono fenomeni localmente intensi.

In serata i fenomeni tenderanno per la maggior parte ad esaurirsi. Temperature massime in ulteriore lieve calo al Centro e in Sardegna, per lo più comprese tra 25 e 31 gradi. Venti in prevalenza deboli, salvo rinforzi nelle aree temporalesche.