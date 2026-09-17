Meteo: da domenica 20 rimonta anticiclonica al Centro-Nord! Poi cosa succede?

Da domenica 20 settembre la pressione atmosferica tornerà ad aumentare favorendo condizioni di tempo più stabile rispetto ai giorni precedenti, specialmente al Centro-Nord dove prevarranno le schiarite e le temperature risaliranno verso valori nella norma o localmente anche oltre. Sulle regioni meridionali, invece, insisterà ancora una residua instabilità con il rischio di qualche isolato rovescio o temporale soprattutto nelle aree montuose, nel versante ionico e nei settori orientali e meridionali delle Isole; in queste regioni le temperature resteranno stazionarie su valori intorno alla media.

All’inizio della prossima settimana l’Italia sarà teatro della disputa fra l’area anticiclonica accompagnata da una massa d’aria calda posizionata a ovest e le correnti fredde e instabili a est. Al momento non ci sono segnali sicuri su quale delle due situazioni prevarrà. Gli ultimi aggiornamenti suggeriscono, per lunedì 21, l’ulteriore espansione dell’alta pressione con conseguenti condizioni di tempo stabile e caldo in generale aumento, di nuovo sopra la norma fino a punte intorno ai 30 gradi in molte zone.

Da martedì 22 l’incertezza previsionale aumenta sensibilmente: attualmente, la versione più probabile vede infiltrazioni di aria fresca dai Balcani con deciso calo termico e qualche episodio di instabilità lungo l’Adriatico e al Sud, ma è preferibile attendere i prossimi aggiornamenti per avere un quadro un po’ più attendibile.

Da domenica 20 tempo più stabile al Centro-Nord con la rimonta dell'anticiclone: la tendenza meteo

Domenica 20 tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Nord, con annuvolamenti a ridosso dei monti soprattutto durante il pomeriggio. Nuvolosità variabile al Sud e sulle Isole, con sviluppo di qualche rovescio o temporale nelle coste orientali e meridionali della Sardegna e, nel pomeriggio, in generale sulle aree montuose e nei settori ionici. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, stazionarie al meridione; valori per lo più compresi fra 25 e 31 gradi.

Lunedì 21 tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi della Sicilia e della Calabria. Temperature stazionarie o in leggero rialzo, con valori nella media o leggermente oltre fino a punte di 28-31 gradi da nord a sud.