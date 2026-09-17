Meteo: venerdì 18 ancora temporali, soprattutto al Centro

La perturbazione atlantica giunta sull’Italia (la n. 2 del mese), nel corso della giornata di venerdì 18 darà ancora luogo a condizioni di marcata instabilità con dei temporali soprattutto nelle regioni centrali, insieme ad un sensibile calo termico, ma con precipitazioni più isolate anche nel resto dell’Italia. Nel fine settimana le condizioni meteo al Nord andranno rapidamente migliorando già da sabato 19, grazie al previsto aumento della pressione atmosferica, garanzia di stabilità e di un aumento delle temperature.

Situazione più dinamica e perciò previsione un po’ meno affidabile per le altre regioni: agli effetti del transito della perturbazione sulle regioni centrali della Penisola infatti, andrà ad aggiungersi l’azione di un vortice di bassa pressione che sabato dovrebbe trovarsi nel Tirreno meridionale, portando allo sviluppo di rovesci e temporali anche in Sicilia, in Sardegna e al Sud. L’instabilità all’estremo Sud e nelle Isole potrebbe persistere anche domenica, mentre il Centro beneficerà di un miglioramento grazie all’espansione dell’alta pressione.

Le previsioni meteo per venerdì 18 settembre

Al mattino qualche schiarita al Sud, più ampia in Sardegna; cielo nuvoloso o molto nuvoloso altrove, con piogge e qualche temporale in Piemonte, alta Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità, con temporali diffusi in sviluppo in Romagna, regioni centrali e meridionali (specie nelle aree interne), localmente di forte intensità; rovesci e temporali più isolati anche su Alpi, Piemonte, Emilia, Venezie, Salento e Sicilia.

In serata le precipitazioni cessano quasi ovunque, con più spazio a schiarite al Nord-Ovest, in Emilia e versanti ionici. Temperature massime in lieve calo quasi ovunque, tranne in Sicilia. Venti moderati sul mar Ligure e nei mari intorno alle Isole, che saranno mossi. Possibili raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per sabato 19 settembre

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso al Nord, con le schiarite più ampie nel pomeriggio su pianura e coste; rovesci e temporali pomeridiani nelle regioni centrali (meno probabili sulle coste adriatiche), al Sud e Isole. Generale miglioramento di sera.

Temperature minime in calo al Centro-Nord; massime in rialzo al Nord e parte del Centro. Venti in prevalenza deboli e mari poco mossi.