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Meteo: oggi (17 settembre) forte maltempo al Centro-Nord e calo termico

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 17 settembre, vedono un forte maltempo al Centro-Nord con temporali di forte intensità e rischio nubifragi.
Previsione17 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La perturbazione atlantica arrivata sull’Italia attraversa oggi - giovedì 17 settembre -, il Nord per poi scivolare lungo tutta la nostra Penisola nel corso dei prossimi due giorni. Nelle prossime ore sono attesi rovesci e temporali, anche di forte intensità nelle regioni settentrionali e in parte del Centro, mentre venerdì 18 insisterà un po’ di instabilità al Centro-Sud.

Le correnti relativamente fresche che seguono la perturbazione favoriranno anche un sensibile calo delle temperature a partire dal Centro-Nord, dove i termometri scenderanno temporaneamente su valori in qualche caso poco al di sotto della norma.

La tendenza per il fine settimana risulta, al momento, ancora piuttosto incerta, anche se le ultime proiezioni indicano, come scenario più probabile, quello caratterizzato da un sabato 19 di tempo ancora instabile al Sud e Isole, mentre domenica 20 la giornata dovrebbe risultare in gran parte soleggiata, con un po’ di instabilità residua solo sulle estreme regioni meridionali; le temperature invece dovrebbero oscillare attorno ai valori normali per il periodo.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 17 settembre

Al mattino nubi su gran parte del Nord e regioni centrali tirreniche, con rovesci e temporali su quasi tutte le regioni settentrionali a eccezione di Valle d’Aosta, Ponente Ligure, Emilia Orientale e Romagna. Altrove bel tempo. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche sul resto del Centro, zone interne del Sud e Sardegna; rovesci e temporali sparsi al Nord, in Toscana, Umbria, Marche, Appennino Abruzzese e nord della Sardegna.

I temporali potrebbero risultare localmente anche intensi, soprattutto in Liguria, alta Lombardia e Venezie. Temperature massime in calo al Centro-Nord e Sardegna, con poche variazioni invece al Sud, dove insisterà un po’ di caldo fuori stagione.

Le previsioni meteo per venerdì 18 settembre

Giornata piuttosto nuvolosa in tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Sud. Nel corso del giorno rovesci e temporali a carattere isolato al Nord, più diffusi nelle regioni centrali e in Campania, Basilicata e Sicilia orientale.

Temperature massime in diminuzione in gran parte del Centro e in Sicilia, in leggero rialzo al Nord. 

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Settembre ore 14:35

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