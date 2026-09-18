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Meteo: domani (19 settembre) molta instabilità al Centro-Sud

Le previsioni per domani, 19 settembre, vedono un clima gradevole al Nord con tempo in miglioramento. Al Centro-Sud temporali fino a domenica 20.
Previsione18 Settembre 2026 - ore 12:15 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Ci attende un fine settimana nel segno della variabilità sull’Italia centro-meridionale dopo il passaggio della perturbazione n.2 del mese, che lascia alle sue spalle un’atmosfera a tratti ancora instabile, favorevole ad altre precipitazioni: più diffuse e frequenti sabato 19, mentre domenica 20 i fenomeni tenderanno a concentrarsi verso l’estremo Sud e le Isole maggiori. Tra l’altro attenzione perché, seppure in forma localizzata, non si possono ancora escludere fenomeni intensi.

Nel contempo il Nord beneficerà di un netto miglioramento, con il ritorno a condizioni di tempo stabile e soleggiato: merito dell’alta pressione che, dall’Europa occidentale, tornerà ad allungarsi verso la regione alpina e il Mediterraneo occidentale. A beneficiarne, la prossima settimana, sarà un po’ tutto il nostro Paese dove si prospetta una fase di generale calma meteorologica, senza perturbazioni e dunque senza precipitazioni di rilievo, fatto salvo per locali e residui episodi instabili tra lunedì e mercoledì 23 su Calabria e Sicilia.

Il clima sarà estivo, nonostante l’imminente passaggio all’autunno astronomico, con l’equinozio atteso mercoledì: le ultime proiezioni modellistiche, infatti, indicano temperature oltre la norma fino a fine mese, anche di 4-6 gradi, con valori spesso intorno alla soglia dei 30 gradi. Unica eccezione, un temporaneo lieve abbassamento tra mercoledì e giovedì 24, più evidente in val padana e sulle regioni adriatiche, dove si potrebbe restare sotto i 25 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 19 settembre

Al Nord passaggio a tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo per una residua nuvolosità in mattinata sulla bassa valle padana, in Romagna e all’estremo Nord-Est, in successivo dissolvimento. Nel resto del Paese condizioni di spiccata variabilità, in un contesto di atmosfera instabile. Il rischio di rovesci o temporali sarà maggiore in mattinata lungo le coste del medio Adriatico e sulla Sicilia centro-occidentale, a seguire nelle aree interne e appenniniche del Centro-Sud, della Sardegna e della Sicilia, con sconfinamenti verso il settore ionico dell’isola. In serata i fenomeni tenderanno per la maggior parte ad esaurirsi.

Temperature massime in lieve calo al Centro e in Sardegna, ovunque per lo più comprese tra 25 e 31 gradi. Venti in prevalenza deboli, ma con sensibili rinforzi nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 20 settembre

Al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio e Campania tempo generalmente soleggiato, salvo il passaggio di velature sulle regioni settentrionali. Sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole tempo molto più variabile, con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, Sicilia, zone interne e sud-orientali della Sardegna tempo instabile, con ancora il rischio elevato di rovesci o temporali, dalla tarda mattinata e durante il pomeriggio, in esaurimento nel corso della serata.

Temperature massime in aumento al Nord, stazionarie altrove. Clima estivo spesso oltre la norma, con valori per lo più tra 26 e 31 gradi. Venti deboli, salvo rinforzi nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Settembre ore 15:07

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