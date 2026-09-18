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Meteo: nuova settimana tra caldo estivo e breve fase più fresca!

La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede in sostanza un clima quasi estivo sull'Italia. Nel mezzo una brevissima fase fresca.
Tendenza18 Settembre 2026 - ore 11:53 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La nuova settimana comincerà all’insegna del tempo stabile, grazie al rinforzo dell’alta pressione che, avanzando da ovest, tenderà ad abbracciare tutto il Paese favorendo anche un generale rialzo termico con valori estivi fino a punte intorno ai 30 gradi o leggermente oltre.

Per i giorni successivi, anche gli ultimi aggiornamenti confermano un parziale cedimento dell’alta pressione con infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani che, fra martedì 22 e giovedì 24, determinerà un calo termico maggiormente sensibile in pianura Padana e nel versante adriatico dove le massime potrebbero scendere fino a 23-25 gradi; sulle regioni occidentali, invece, le temperature dovrebbero rimanere sopra la media, con punte vicine ai 30 gradi.

Durante questa fase il tempo resterà in prevalenza soleggiato, con scarsi episodi di instabilità per lo più sui rilievi e all’estremo Sud. Verso il successivo fine settimana (26-27 settembre), le correnti fresche dovrebbero allontanarsi sotto la spinta dell’alta pressione che, secondo ii dati più recenti, guadagnerà di nuovo terreno verso l’Italia dando luogo a un nuovo aumento delle temperature che si riporteranno oltre i valori normali.

Lunedì 21 tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi della Sicilia e della Calabria. Temperature stazionarie o in leggero rialzo, con valori per lo più dai 26 ai 31 gradi da nord a sud.

Martedì 22 tempo ancora in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio non si escludono brevi e isolati rovesci sull’Appennino centrale e sui monti di Calabria e Sicilia. Temperature massime in calo al Nord e sul versante adriatico a causa del rinforzo dei venti più freschi da est o nord-est; in queste regioni valori dai 24 ai 27 gradi. Nel resto del Paese clima ancora decisamente estivo con punte di 28-32 gradi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Settembre ore 15:23

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