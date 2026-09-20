Meteo, da metà settimana aria più fresca e valori più vicini alla norma ma durerà poco

Quella di mercoledì potrebbe essere la giornata più “fredda” della settimana e dell’ultima decade di settembre, coincidente tra l’altro con l’equinozio di autunno. Un primo veloce impulso di aria fredda settentrionale diretto verso i Balcani lambirà l’Italia: le regioni più esposte saranno quelle orientali dove il calo termico sarà più sensibile, mentre sarà più trascurabile su quelle occidentali.

Seguirà un secondo impulso, con una traiettoria più meridiana: riuscirà ad entrare nel cuore del mar Mediterraneo e a scivolare lungo la Penisola tra giovedì notte e sabato, dando luogo ad una fase di tempo perturbato e, localmente molto piovoso, al Centro-Sud.

Passati questi due tentativi autunnali, l’estate fuori stagione riprenderà il pieno controllo della scena: la media degli scenari proposta dai modelli a nostra disposizione suggerisce, tra domenica 27 e mercoledì 30 (ma con il rischio che si allunghi anche all’inizio di ottobre) una rimonta anticiclonica sub -tropicale più incisiva, che ripristinerà condizioni di tempo stabile e di caldo anomalo su tutto il Paese. A fine mese, infatti, si potrebbero di nuovo raggiungere i 29-30 gradi, al Nord come al Centro-Sud: parliamo di un’anomalia termica marcata, dell’ordine anche di 7-8 gradi sulle regioni settentrionali (dove a fine settembre non si dovrebbe andare oltre i 22-23 gradi).

Tendenza meteo: i dettagli per la parte centrale della settimana.

Mercoledì 23 ultimi fenomeni di instabilità tra Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna meridionale, con occasione per alcuni rovesci o locali temporali. Per il resto tempo generalmente soleggiato, salvo la presenza di nuvolosità a bassa quota sulla valle padana e lungo la fascia prealpina, in diradamento col passar delle ore. Temperature: senza grandi variazioni in Sardegna dove si toccheranno ancora i 30-31 gradi, in ulteriore calo nel resto del Paese, particolarmente sulla valle padana orientale e sulle regioni adriatiche dove si potrebbero non superare i 21-22 gradi. Venti: da deboli a moderati settentrionali al Sud e sui mari prospicienti.

Giovedì 24 tempo in prevalenza soleggiato. Dal tardo pomeriggio o dalla sera tendenza ad un marcato peggioramento a partire dalle estreme regioni di nord-orientali, con precipitazioni in successiva estensione verso il Centro-Sud. Temperature in temporaneo rialzo.