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Meteo, residui temporali al Sud: le previsioni del 20-21 settembre

Alta pressione in rinforzo sull'Italia: instabilità al Sud con temperature ovunque sopra la norma. Le previsioni meteo del 20-21 settembre
Previsione20 Settembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Domenica 20 settembre l’alta pressione consoliderà la sua presenza sul nostro Paese e garantirà così una giornata in gran parte soleggiata, con un po’ di instabilità residua solo all’estremo Sud, mentre le temperature faranno registrare valori in generale al di sopra della norma, con un po’ di caldo dal sapore ancora tipicamente estivo, ma senza picchi eccessivi. L’alta pressione occuperà gran parte della nostra Penisola anche nella prima parte della prossima settimana, quando le giornate saranno quindi in prevalenza soleggiate, con piogge quasi del tutto assenti, fatta eccezione per pochi isolati temporali pomeridiani che ancora si formeranno all’estremo Sud; anche le temperature inizialmente rimarranno al di sopra della norma, regalandoci ancora un po’ di caldo fuori stagione, ma tra martedì e mercoledì cominceranno a calare, avvicinandosi così ai valori tipici del periodo. Le proiezioni attuali indicano che è probabile che la fase di tempo stabile insista anche nella seconda parte della settimana, con tempo quindi ancora in generale soleggiato e asciutto.

Previsioni meteo per oggi, domenica 20 settembre

Domenica alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud, con improvvisi rovesci e temporali, soprattutto nelle ore centrali del giorno, su Basilicata, Salento, Calabria, Sicilia e Sardegna Meridionale. Nel resto del Paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso: qualche nuvola in più, nel pomeriggio, solo sull’Appennino Centrale. Temperature massime in calo all’estremo Sud, in aumento invece nel resto del Paese: valori quasi dappertutto compresi fra 26 e 31 gradi. Venti in generale deboli. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì 21 settembre

Lunedì nuvole e isolati temporali, più che altro nelle ore centrali del giorno, su Calabria e Sicilia. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche temporaneo e innocuo annuvolamento. Temperature in generale stazionarie o in leggera crescita: massime quasi dappertutto comprese fra 26 e 32 gradi, dal sapore ancora tipicamente estivo. Venti di Maestrale, per lo più di debole intensità, su gran parte del Centro-Sud e Isole. Mari in generale poco mossi, solo localmente mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 20 Settembre ore 11:53

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