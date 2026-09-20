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Meteo, inizio settimana con sole e caldo estivo poi calo termico

Picchi di 30 gradi a inizio settimana con tempo soleggiato ma da martedì calo termico con valori più in linea con la stagione. Le previsioni meteo del 21-22 settembre
Previsione20 Settembre 2026 - ore 12:08 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nella prima parte della settimana l’alta pressione di matrice atlantica occuperà gran parte della nostra Penisola: questo significa che tra lunedì e mercoledì il tempo sarà in generale bello, con un po’ di instabilità residua solo all’estremo Sud. Un cambiamento del tempo appare probabile invece a partire dalla seconda parte di giovedì, con l’arrivo di una perturbazione (la perturbazione numero 3 di settembre) che dovrebbe portare le sue piogge, localmente anche di forte intensità, dapprima (alla fine di giovedì) più che altro al Nordest e regioni centrali e, successivamente (venerdì), soprattutto su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole. Le temperature, inizialmente ancora al di sopra della norma e dal sapore tipico di fine estate, cominceranno a calare già da martedì ed entro la giornata di giovedì rientreranno quasi dappertutto entro i valori medi stagionali.

Previsioni meteo per lunedì 21 settembre

Lunedì al mattino bel tempo praticamente dappertutto. Nel pomeriggio nuvole in aumento su Appennino Centrale e gran parte del Sud, con isolati rovesci e temporali su Puglia Meridionale, Basilicata, Calabria e interno della Sicilia; sempre in generale soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, in generale oltre la norma: massime quasi dappertutto comprese fra 26 e 31 gradi. Venti di Maestrale, da deboli a moderati, su gran parte del Centro-Sud e Isole. Mari in generale poco mossi, solo localmente mossi.

Previsioni meteo per martedì 22 settembre

Martedì giornata tra sole e nuvole nel medio versante adriatico e al Sud: nel corso del giorno isolati acquazzoni e temporali su Appennino Abruzzese, Calabria e Sicilia Orientale. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, con pochi temporanei e innocui annuvolamenti. Temperature massime in diminuzione in gran parte del Paese e in generale più vicine ai valori medi stagionali. Moderati venti settentrionali al Sud e Medio Adriatico.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 20 Settembre ore 21:10

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