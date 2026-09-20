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Meteo, domenica instabile al Sud con temperature ancora estive

Ultimi temporali sulle regioni meridionali mentre nel resto del Paese prevale il sole con picchi verso i 30-31 gradi. Da metà settimana calo termico. Le previsioni meteo
Previsione20 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Oggi (domenica) l’alta pressione tenderà a consolidare la sua presenza sul nostro Paese, per cui si smorzerà parzialmente l’instabilità al Centro-Sud e la risulterà in gran parte soleggiata, con qualche temporale residuo solo all’estremo Sud; le temperature rimarranno in generale al di sopra della norma, e questo significa che si farà sentire ancora un po’ di caldo dal sapore estivo, ma in ogni caso senza picchi eccessivi. L’alta pressione occuperà gran parte della nostra Penisola anche nella prima parte della prossima settimana, quando ci attende quindi un tempo in prevalenza soleggiato e asciutto, con pochi isolati temporali pomeridiani che si concentreranno all’estremo Sud: le temperature non subiranno grandi variazioni, sempre in generale oltre la norma, fino a martedì, poi tra mercoledì e giovedì è probabile un diffuso calo termico e il ritorno a valori più vicini alle medie del periodo. Le proiezioni attuali indicano che è probabile che la fase di tempo stabile insista anche nella seconda parte della settimana, con tempo quindi ancora in generale soleggiato e asciutto.

Previsioni meteo per domenica 20 settembre

Domenica giornata tra sole e nuvole in Abruzzo, Molise, Sud e Isole: isolati rovesci e temporali, soprattutto nelle ore centrali del giorno, su Appennino Abruzzese, Basilicata, Gargano, Calabria, Sicilia e Sardegna Meridionale. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in calo all’estremo Sud, in aumento invece nel resto del Paese: valori quasi dappertutto compresi fra 26 e 30 gradi, in generale al di sopra della norma. Venti per lo più deboli. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì 21 settembre

Lunedì cielo piuttosto nuvoloso in Calabria e Sicilia, con la possibilità di isolati temporali soprattutto sui versanti ionici. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche temporaneo e innocuo annuvolamento. Temperature in generale stazionarie o in leggera crescita: massime quasi dappertutto comprese fra 26 e 32 gradi, dal sapore ancora tipicamente estivo. Venti di Maestrale, per lo più di debole intensità, su gran parte del Centro-Sud e Isole. Mari in generale poco mossi, solo localmente mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 20 Settembre ore 12:01

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