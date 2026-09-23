Meteo, autunno al via con un rapido fronte freddo: le previsioni

La giornata di oggi (equinozio d’autunno) vede l’Italia sul margine orientale di un’alta pressione con tempo prevalentemente stabile ma anche la presenza di infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani. Ne consegue un generale calo termico, evidente ad esempio nelle minime di queste ore che sono calate sensibilmente soprattutto sull’Adriatico e nel settore peninsulare con cali fino ai 5-7 gradi. I freschi venti nord-orientali si attenueranno nella giornata di giovedì favorendo un rialzo termico, anch’esso solo temporaneo, in attesa del transito di una perturbazione (la n.4 del mese) che, alla fine del giorno, raggiungerà l’estremo Nord-Est e l’alto Adriatico, per poi scivolare rapidamente al Centro-Sud fra la notte e la giornata di venerdì, lasciando qualche strascico all’estremo Sud nella prima parte di sabato. Questa fase sarà accompagnata da una nuova flessione delle temperature che sarà più marcata al Nord e nelle regioni adriatiche. Successivamente, sembra molto probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione che, già nel corso del fine settimana, ripristinerà la stabilità accompagnata da un’ennesima risalita delle temperature che, entro l’inizio della prossima settimana, si riporteranno al di sopra della norma, specie al Centronord e con picchi intorno ai 30 gradi. Un finale di settembre, dunque, ancora di stampo estivo e con la prospettiva (da confermare) che tale situazione possa continuare anche all’inizio di ottobre.

Previsioni meteo per mercoledì 23 settembre

Tempo instabile in Sicilia, nell’estremo sud della Calabria e dal pomeriggio nel sud della Sardegna, con possibile sviluppo di brevi e isolati rovesci o temporali. Sul resto d’Italia tempo invece stabile; iniziali annuvolamenti presenti al Nordovest e nelle Venezie ma con tendenza a graduali schiarite anche in questi settori. Temperature per lo più in calo, con valori massimi leggermente sotto la media soprattutto nelle regioni adriatiche. Ventoso al Sud e nella prima parte del giorno anche su parte del Centro. Mari per lo più mossi, fino a molto mossi Tirreno occidentale, basso Adriatico e Ionio.

Previsioni meteo per giovedì 24 settembre

Al mattino tempo per lo più soleggiato salvo velature al Nord, più passeggere al Centro e soprattutto degli annuvolamenti in Sardegna associati a qualche locale pioggia possibile poi anche nel pomeriggio. Nella seconda parte della giornata nubi variabili ma in aumento al Centronord con piogge occasionali nelle Alpi orientali di confine e locali rovesci la sera possibili su Venezia Giulia, Romagna e Marche. Tendenza a un peggioramento nella notte sul medio Adriatico e al Sud. Temperature massime in rialzo anche sensibile, con valori dai 23 ai 28 gradi e picchi intorno ai 30 gradi sulle Isole. Venti in temporanea attenuazione, ma in nuovo rinforzo a fine giornata.