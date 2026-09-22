Meteo, temperature in calo tra oggi e mercoledì. Qualche pioggia al Sud e sulle Isole

Il parziale ritiro verso ovest dell’anticiclone, consentirà delle infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani verso le nostre regioni, dove si assisterà a un generale calo termico, inizialmente soprattutto in pianura Padana e nel settore adriatico, ma entro mercoledì anche nel resto d’Italia. I valori scenderanno di diversi gradi rispetto ai livelli decisamente elevati degli ultimi giorni, fino ad assestarsi temporaneamente anche al di sotto della norma. I freschi venti nord-orientali si attenueranno nella giornata di giovedì favorendo un leggero rialzo termico, anch’esso solo temporaneo, in attesa del transito di una perturbazione (la n.4 del mese) che, alla fine del giorno, raggiungerà l’estremo Nord-Est per poi scivolare al Centro-Sud nel corso di venerdì, lasciando gli ultimi residui fenomeni all’estremo Sud nella prima parte di sabato. Questa fase sarà accompagnata da una nuova flessione delle temperature che sarà ancora una volta maggiormente marcata nelle regioni orientali del Paese. Successivamente, sembra molto probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione che, già nel corso del fine settimana, ripristinerà la stabilità accompagnata da un’ennesima risalita delle temperature che, entro l’inizio della prossima settimana, si riporteranno diffusamente al di sopra della norma con picchi intorno ai 30 gradi.

Previsioni meteo per martedì 22 settembre

Nubi sparse inizialmente in Valpadana, regioni adriatiche e parte del Sud, con locali precipitazioni su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Messinese; maggiori schiarite altrove. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale in Calabria e Sicilia, specie fra l’interno e il settore ionico, nei rilievi del basso Lazio e nell’interno della Sardegna; tempo più soleggiato nel resto del Paese.

Temperature massime in diminuzione in pianura Padana e nelle zone interne e adriatiche della penisola con valori non oltre i 25-26 gradi; ancora possibili picchi intorno ai 30 gradi altrove. Un po’ ventoso per venti da est o nord-est. Da mossi a molto mossi Adriatico, alto Ionio e Ligure occidentale.

Previsioni meteo per mercoledì 23 settembre

Tempo instabile sulle Isole, con isolati rovesci e temporali nel corso della giornata. Brevi rovesci pomeridiani possibili anche nella bassa Calabria. Tempo stabile nel resto del Paese, con solo dei temporanei annuvolamenti al Nord e nel medio Adriatico.

Temperature per lo più in calo, con valori massimi un po’ sotto la media in gran parte del Paese. Ancora ventoso al Centro-Sud. Mari per lo più mossi, fino a molto mossi Tirreno occidentale, basso Adriatico e Ionio.