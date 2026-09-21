Meteo, temporaneo calo termico dal 22 settembre: le previsioni

In questa prima parte della settimana l’alta pressione di matrice atlantica tende a rinforzare su gran parte dell’Italia favorendo un tempo prevalentemente asciutto salvo una locale instabilità residua all’estremo Sud. Il nostro Paese viene però a trovarsi al margine orientale dell’anticiclone e quindi prossimo agli afflussi di aria più fredda diretti verso la penisola balcanica. Quindi, dopo un lunedì ancora caratterizzato da temperature diffusamente dal sapore estivo, tra domani e mercoledì assisteremo a un diffuso calo termico a iniziare dai settori adriatici dove risulterà anche più sensibile con valori anche sotto le medie stagionali. I venti da nord-nordest responsabili di questo raffreddamento si smorzeranno nella giornata di giovedì favorendo un rialzo termico ma solo temporaneo. Infatti nella seconda parte di giovedì sarebbe atteso l’arrivo di un’attiva perturbazione (numero 4 del mese) con conseguente peggioramento dapprima al Nordest e al Centro e poi tra venerdì e sabato anche nelle regioni meridionali dove andrà isolandosi un vortice di bassa pressione. La fase perturbata sarà caratterizzata da piogge e temporali anche di forte intensità, un deciso rinforzo dei venti ed un nuovo temporaneo calo delle temperature.

Previsioni meteo per lunedì 21 settembre

Lunedì in Calabria e Sicilia schiarite inizialmente anche ampie seguite nel pomeriggio da un aumento delle nuvole associate a locali rovesci o temporali per lo più nelle zone interne. Nel resto d’Italia tempo diffusamente asciutto e più o meno soleggiato per il transito di una nuvolosità variabile a quote medio-alte; qualche locale cumulo pomeridiano possibile in montagna. Temperature stazionarie o in lieve aumento, in generale oltre la norma: massime quasi dappertutto comprese fra 26 e 31 gradi. Venti di Maestrale, da deboli a moderati, su gran parte del Centro-Sud e Isole. Mari in generale poco mossi, fino a localmente mossi il medio e basso Adriatico.

Previsioni meteo per martedì 22 settembre

Martedì inizio di giornata con nubi sparse sulle regioni adriatiche e parte del Sud associate a sporadiche piogge sulla Puglia adriatica e i versanti tirrenici della Calabria e della Sicilia; cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio fase instabile in Calabria e Sicilia con locali rovesci o temporali possibili soprattutto tra l’interno e il basso Ionio; schiarite sull’Adriatico, nubi in aumento invece nell’ovest del Piemonte e nel basso Lazio dove non si esclude un breve rovescio nel Frusinate. Temperature massime in diminuzione al Nord e nelle zone interne ed adriatiche della penisola. Venti fino a moderati da nord-nordest sull’Adriatico e nel settore peninsulare.