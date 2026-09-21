FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, inizio settimana stabile poi temporaneo calo termico

Meteo, inizio settimana stabile poi temporaneo calo termico

Alta pressione sull'Italia con prevalenza di tempo soleggiato. Clima estivo poi da martedì aria più fresca con temporaneo calo termico. Le previsioni meteo
Previsione21 Settembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione21 Settembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Nella prima parte della settimana l’alta pressione di matrice atlantica occuperà gran parte della nostra Penisola: questo significa che tra lunedì e mercoledì il tempo sarà in generale bello, con un po’ di instabilità residua solo all’estremo Sud. Un cambiamento del tempo appare probabile invece a partire dalla seconda parte di giovedì, con l’arrivo di una perturbazione (la perturbazione numero 3 di settembre) che dovrebbe portare le sue piogge, localmente anche di forte intensità, dapprima (alla fine di giovedì) più che altro al Nordest e regioni centrali e, successivamente (venerdì), soprattutto su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole. Le temperature, inizialmente ancora al di sopra della norma e dal sapore tipico di fine estate, cominceranno a calare già da martedì ed entro la giornata di giovedì rientreranno quasi dappertutto entro i valori medi stagionali.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 21 settembre

Lunedì al mattino bel tempo praticamente dappertutto. Nel pomeriggio nuvole in aumento su Appennino Centrale e gran parte del Sud, con isolati rovesci e temporali su Puglia Meridionale, Basilicata, Calabria e interno della Sicilia; sempre in generale soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, in generale oltre la norma: massime quasi dappertutto comprese fra 26 e 31 gradi. Venti di Maestrale, da deboli a moderati, su gran parte del Centro-Sud e Isole. Mari in generale poco mossi, solo localmente mossi.

Previsioni meteo per martedì 22 settembre

Martedì giornata tra sole e nuvole nel medio versante adriatico e al Sud: nel corso del giorno isolati acquazzoni e temporali su Appennino Abruzzese, Calabria e Sicilia Orientale. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, con pochi temporanei e innocui annuvolamenti. Temperature massime in diminuzione in gran parte del Paese e in generale più vicine ai valori medi stagionali. Moderati venti settentrionali al Sud e Medio Adriatico.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, calo termico in arrivo su alcuni settori: le previsioni del 22-23 settembre
    Previsione21 Settembre 2026

    Meteo, calo termico in arrivo su alcuni settori: le previsioni del 22-23 settembre

    Locale instabilità all'estremo Sud e venti più freschi da nord-est con calo termico soprattutto sul versante adriatico. Le previsioni meteo del 22-23 settembre
  • Meteo, temporaneo calo termico dal 22 settembre: le previsioni
    Previsione21 Settembre 2026

    Meteo, temporaneo calo termico dal 22 settembre: le previsioni

    Inizio settimana in prevalenza stabile poi tra giovedì e sabato nuova perturbazione in arrivo con piogge e temporali su alcuni settori. Le previsioni meteo
  • Meteo, inizio settimana con sole e caldo estivo poi calo termico
    Previsione20 Settembre 2026

    Meteo, inizio settimana con sole e caldo estivo poi calo termico

    Picchi di 30 gradi a inizio settimana con tempo soleggiato ma da martedì calo termico con valori più in linea con la stagione. Le previsioni meteo del 21-22 settembre
  • Meteo, domenica instabile al Sud con temperature ancora estive
    Previsione20 Settembre 2026

    Meteo, domenica instabile al Sud con temperature ancora estive

    Ultimi temporali sulle regioni meridionali mentre nel resto del Paese prevale il sole con picchi verso i 30-31 gradi. Da metà settimana calo termico. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, perturbazione in arrivo tra il 24 e il 25 settembre: la tendenza
Tendenza21 Settembre 2026
Meteo, perturbazione in arrivo tra il 24 e il 25 settembre: la tendenza
Rapida perturbazione su Nordest e Centro-sud con piogge, temporali e rinforzo dei venti. Temperature altalenanti. La tendenza meteo dal 24 settembre
Meteo, da metà settimana aria più fresca e valori più vicini alla norma ma durerà poco
Tendenza20 Settembre 2026
Meteo, da metà settimana aria più fresca e valori più vicini alla norma ma durerà poco
Si profila un calo delle temperature, più sensibile sulle regioni orientali. Tra giovedì e sabato fase instabile al Centro.sud. La tendenza meteo dal 23 settembre
Meteo, aria più fresca in arrivo: temperature vicine alla norma tra il 22 e il 23 settembre
Tendenza19 Settembre 2026
Meteo, aria più fresca in arrivo: temperature vicine alla norma tra il 22 e il 23 settembre
Dopo diversi giorni con caldo anomalo e valori estivi, le temperature caleranno di qualche grado e saranno più vicine alla media stagionale. La tendenza dal 22 settembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Settembre ore 16:23

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154