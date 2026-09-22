FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, aria più fresca e poi fase instabile: ecco dove e quando

Meteo, aria più fresca e poi fase instabile: ecco dove e quando

Temperature in calo, più sensibile sul settore adriatico. Tra giovedì e venerdì piogge e temporali su alcune regioni. Le previsioni meteo del 22-23 settembre
Previsione22 Settembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione22 Settembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

In questa prima parte della settimana prevalgono condizioni anticicloniche su gran parte dell’Italia favorendo un tempo per lo più asciutto salvo una locale instabilità all’estremo Sud. Il nostro Paese viene però a trovarsi al margine orientale dell’anticiclone e quindi lambito dagli afflussi di aria più fredda diretti verso la penisola balcanica. Tra martedì e mercoledì infatti assisteremo a un diffuso calo termico a iniziare dai settori adriatici dove risulterà anche più sensibile con valori anche sotto le medie stagionali. I venti da nord-nordest responsabili di questo raffreddamento si smorzeranno nella giornata di giovedì favorendo un rialzo termico ma solo temporaneo. Infatti nella seconda parte di giovedì sarebbe atteso l’arrivo di un’attiva perturbazione (numero 4 del mese) con conseguente peggioramento dapprima al Nordest e al Centro e poi, tra venerdì e sabato, anche nelle regioni meridionali dove continuerà a gravitare un vortice di bassa pressione in lento movimento verso sud. La fase perturbata sarà caratterizzata da piogge e temporali anche di forte intensità, un deciso rinforzo dei venti ed un nuovo temporaneo calo delle temperature.

Previsioni meteo per oggi, martedì 22 settembre

Martedì inizio di giornata con nubi sparse su Valpadana centrale, regioni adriatiche e parte del Sud associate a sporadiche piogge su Appennino molisano, Puglia centrale, Reggino e Messinese; cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio fase instabile in Calabria e Sicilia con locali rovesci o temporali possibili soprattutto tra l’interno e il basso Ionio; schiarite sull’Adriatico, nubi in aumento invece nell’ovest del Piemonte e nel basso Lazio dove non si esclude un breve rovescio nel Frusinate. Temperature massime in diminuzione al Nord e nelle zone interne ed adriatiche della penisola con valori non oltre i 25-26 gradi. Venti fino a moderati da nord-nordest sull’Adriatico e nel settore peninsulare. Da mossi a molto mossi Adriatico, alto Ionio e Ligure occidentale.

Previsioni meteo per mercoledì 23 settembre

Mercoledì al mattino nuvolosità irregolare su Piemonte, Ponente ligure, Prealpi e pianure adiacenti, medio Adriatico, Calabria meridionale e Isole con piogge isolate possibili nel nordest della Sicilia e nell’est della Sardegna, soleggiato altrove. In giornata locale instabilità nelle Isole con rischio di isolati rovesci o temporali per lo più nel centro-sud delle due regioni; un rovescio possibile anche in Aspromonte. Sempre asciutto e per lo più soleggiato nel resto d’Italia con qualche annuvolamento in più nella fascia tra basso Piemonte, Liguria, bassa Lombardia e Venezie. Temperature in ulteriore calo un po’ dappertutto e su valori anche leggermente sotto la norma. Venti fino a moderati al Centrosud. Mari per lo più mossi, fino a molto mossi Tirreno occidentale, basso Adriatico e Ionio.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, calo termico in arrivo su alcuni settori: le previsioni del 22-23 settembre
    Previsione21 Settembre 2026

    Meteo, calo termico in arrivo su alcuni settori: le previsioni del 22-23 settembre

    Locale instabilità all'estremo Sud e venti più freschi da nord-est con calo termico soprattutto sul versante adriatico. Le previsioni meteo del 22-23 settembre
  • Meteo, temporaneo calo termico dal 22 settembre: le previsioni
    Previsione21 Settembre 2026

    Meteo, temporaneo calo termico dal 22 settembre: le previsioni

    Inizio settimana in prevalenza stabile poi tra giovedì e sabato nuova perturbazione in arrivo con piogge e temporali su alcuni settori. Le previsioni meteo
  • Meteo, inizio settimana stabile poi temporaneo calo termico
    Previsione21 Settembre 2026

    Meteo, inizio settimana stabile poi temporaneo calo termico

    Alta pressione sull'Italia con prevalenza di tempo soleggiato. Clima estivo poi da martedì aria più fresca con temporaneo calo termico. Le previsioni meteo
  • Meteo, inizio settimana con sole e caldo estivo poi calo termico
    Previsione20 Settembre 2026

    Meteo, inizio settimana con sole e caldo estivo poi calo termico

    Picchi di 30 gradi a inizio settimana con tempo soleggiato ma da martedì calo termico con valori più in linea con la stagione. Le previsioni meteo del 21-22 settembre
Ultime newsVedi tutte
Meteo, perturbazione in arrivo tra il 24 e il 25 settembre: la tendenza
Tendenza21 Settembre 2026
Meteo, perturbazione in arrivo tra il 24 e il 25 settembre: la tendenza
Rapida perturbazione su Nordest e Centro-sud con piogge, temporali e rinforzo dei venti. Temperature altalenanti. La tendenza meteo dal 24 settembre
Meteo, da metà settimana aria più fresca e valori più vicini alla norma ma durerà poco
Tendenza20 Settembre 2026
Meteo, da metà settimana aria più fresca e valori più vicini alla norma ma durerà poco
Si profila un calo delle temperature, più sensibile sulle regioni orientali. Tra giovedì e sabato fase instabile al Centro.sud. La tendenza meteo dal 23 settembre
Meteo, aria più fresca in arrivo: temperature vicine alla norma tra il 22 e il 23 settembre
Tendenza19 Settembre 2026
Meteo, aria più fresca in arrivo: temperature vicine alla norma tra il 22 e il 23 settembre
Dopo diversi giorni con caldo anomalo e valori estivi, le temperature caleranno di qualche grado e saranno più vicine alla media stagionale. La tendenza dal 22 settembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 22 Settembre ore 09:42

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154