Meteo, aria più fresca e poi fase instabile: ecco dove e quando

In questa prima parte della settimana prevalgono condizioni anticicloniche su gran parte dell’Italia favorendo un tempo per lo più asciutto salvo una locale instabilità all’estremo Sud. Il nostro Paese viene però a trovarsi al margine orientale dell’anticiclone e quindi lambito dagli afflussi di aria più fredda diretti verso la penisola balcanica. Tra martedì e mercoledì infatti assisteremo a un diffuso calo termico a iniziare dai settori adriatici dove risulterà anche più sensibile con valori anche sotto le medie stagionali. I venti da nord-nordest responsabili di questo raffreddamento si smorzeranno nella giornata di giovedì favorendo un rialzo termico ma solo temporaneo. Infatti nella seconda parte di giovedì sarebbe atteso l’arrivo di un’attiva perturbazione (numero 4 del mese) con conseguente peggioramento dapprima al Nordest e al Centro e poi, tra venerdì e sabato, anche nelle regioni meridionali dove continuerà a gravitare un vortice di bassa pressione in lento movimento verso sud. La fase perturbata sarà caratterizzata da piogge e temporali anche di forte intensità, un deciso rinforzo dei venti ed un nuovo temporaneo calo delle temperature.

Previsioni meteo per oggi, martedì 22 settembre

Martedì inizio di giornata con nubi sparse su Valpadana centrale, regioni adriatiche e parte del Sud associate a sporadiche piogge su Appennino molisano, Puglia centrale, Reggino e Messinese; cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio fase instabile in Calabria e Sicilia con locali rovesci o temporali possibili soprattutto tra l’interno e il basso Ionio; schiarite sull’Adriatico, nubi in aumento invece nell’ovest del Piemonte e nel basso Lazio dove non si esclude un breve rovescio nel Frusinate. Temperature massime in diminuzione al Nord e nelle zone interne ed adriatiche della penisola con valori non oltre i 25-26 gradi. Venti fino a moderati da nord-nordest sull’Adriatico e nel settore peninsulare. Da mossi a molto mossi Adriatico, alto Ionio e Ligure occidentale.

Previsioni meteo per mercoledì 23 settembre

Mercoledì al mattino nuvolosità irregolare su Piemonte, Ponente ligure, Prealpi e pianure adiacenti, medio Adriatico, Calabria meridionale e Isole con piogge isolate possibili nel nordest della Sicilia e nell’est della Sardegna, soleggiato altrove. In giornata locale instabilità nelle Isole con rischio di isolati rovesci o temporali per lo più nel centro-sud delle due regioni; un rovescio possibile anche in Aspromonte. Sempre asciutto e per lo più soleggiato nel resto d’Italia con qualche annuvolamento in più nella fascia tra basso Piemonte, Liguria, bassa Lombardia e Venezie. Temperature in ulteriore calo un po’ dappertutto e su valori anche leggermente sotto la norma. Venti fino a moderati al Centrosud. Mari per lo più mossi, fino a molto mossi Tirreno occidentale, basso Adriatico e Ionio.