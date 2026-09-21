Meteo, perturbazione in arrivo tra il 24 e il 25 settembre: la tendenza

Dopo una prima parte di settimana tutto sommato tranquilla, a parte un po’ di instabilità all’estremo Sud e nelle due Isole maggiori, alla fine di giovedì una veloce ma attiva perturbazione in arrivo dal Nord Europa (la numero 4 del mese) raggiungerà l’estremo Nordest per poi scivolare rapidamente nel corso della notte verso il Centro-Sud portando un sensibile peggioramento delle condizioni meteo con fenomeni localmente anche di forte intensità. Venerdì il maltempo insisterà soprattutto al Sud e in Sicilia mentre nelle regioni centrali la situazione migliorerà nel corso della mattinata.

Tendenza meteo: rapida ma intensa perturbazione dal 24 settembre



La fase perturbata sarà caratterizzata oltre che da piogge e temporali localmente intensi, anche da un deciso rinforzo dei venti tra l’alto Adriatico e il Centro-Sud con mari fino ad agitati e da un nuovo deciso calo delle temperature. Il vortice di bassa pressione che accompagna la perturbazione nel fine settimana si posizionerà molto a sud rispetto alla nostra penisola, tra lo Ionio meridionale e il Mar Libico, da dove porterà una residua instabilità solo l’estremo Sud: sabato probabilmente tra Puglia meridionale, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia orientale e domenica essenzialmente tra Calabria e Sicilia. Nel frattempo, l’alta pressione si rafforzerà nel resto d’Italia garantendo tempo stabile e soleggiato e favorendo un graduale rialzo delle temperature che al Centro-Nord torneranno al di sopra della norma. Ad inizio settimana l’instabilità si dovrebbe attenuare anche in Calabria e Sicilia e le temperature risalire anche al Sud. Stando agli attuali aggiornamenti modellistici, è probabile che la prima parte della prossima settimana sia caratterizzata da tempo anticiclonico da Nord a Sud.

Giovedì 24 tempo in prevalenza soleggiato. Un po’ di nuvolosità sparsa nelle regioni del Nord-Est ma con qualche pioggia in arrivo soltanto in serata tra Alto Adige nord-orientale e Friuli Venezia Giulia; un po’ di nubi in aumento nel Lazio e in Sardegna con la possibilità di isolate e deboli piogge già in giornata. Venti generalmente deboli, salvo moderati rinforzi di Libeccio nel Mar ligure che tenderà a diventare un po’ mosso a partire dal settore meridionale. Temperature in temporaneo aumento.