Meteo: temporaneo calo termico, da giovedì sera nuova perturbazione al Centro-Sud

Il parziale ritiro verso ovest dell’anticiclone, consentirà delle infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani verso le nostre regioni, dove si assisterà a un generale calo termico, inizialmente soprattutto in pianura Padana e nel settore adriatico, ma entro mercoledì (giorno dell’equinozio d’autunno) anche nel resto d’Italia. I valori scenderanno di diversi gradi rispetto ai livelli decisamente elevati degli ultimi giorni, fino ad assestarsi temporaneamente anche al di sotto della norma, specie nei versanti orientali del Paese. I freschi venti nord-orientali si attenueranno nella giornata di giovedì favorendo un leggero rialzo termico, anch’esso solo temporaneo, in attesa del transito di una perturbazione (la n.4 del mese) che, alla fine del giorno, raggiungerà l’estremo Nord-Est e l’alto Adriatico, per poi scivolare rapidamente al Centro-Sud fra la notte e la giornata di venerdì, lasciando qualche strascico all’estremo Sud nella prima parte di sabato. Questa fase sarà accompagnata da una nuova flessione delle temperature che sarà ancora una volta maggiormente marcata nelle regioni orientali del Paese. Successivamente, sembra molto probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione che, già nel corso del fine settimana, ripristinerà la stabilità accompagnata da un’ennesima risalita delle temperature che, entro l’inizio della prossima settimana, si riporteranno diffusamente al di sopra della norma con picchi intorno ai 30 gradi. Un finale di settembre, dunque, ancora di stampo estivo e con la prospettiva che tale situazione possa continuare anche all’inizio di ottobre.

Previsioni meteo per mercoledì 23 settembre

Tempo instabile sulle Isole, con possibile sviluppo di brevi e isolati rovesci o temporali. Qualche sporadico rovescio non escluso anche nella bassa Calabria. Tempo stabile nel resto del Paese, con solo dei temporanei annuvolamenti al Nord.

Temperature per lo più in calo, con valori massimi leggermente sotto la media soprattutto nelle regioni adriatiche. Ancora ventoso al Centro-Sud soprattutto nella prima parte del giorno. Mari per lo più mossi, fino a molto mossi Tirreno occidentale, basso Adriatico e Ionio, ma con tendenza a una graduale attenuazione del moto ondoso.

Previsioni meteo per giovedì 24 settembre

Al mattino tempo stabile, con solo degli annuvolamenti in Sardegna e delle velature al Centro-Nord. Nel pomeriggio nubi in aumento al Nord-Est, nelle regioni tirreniche e verso sera anche nell’alto Adriatico, parte del Centro e in Liguria. Qualche isolata precipitazione possibile nella seconda parte del giorno sulle Alpi orientali di confine e nel Friuli Venezia Giulia. Tendenza a un peggioramento nella notte sul medio Adriatico e al Sud.

Temperature minime in leggero calo; massime in rialzo anche sensibile, con valori dai 23 ai 28 gradi e picchi intorno ai 30 gradi sulle Isole. Venti in temporanea attenuazione, ma in nuovo rinforzo a fine giornata.