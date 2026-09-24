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Meteo, tra alta pressione e fasi piovose: le previsioni del 24-25 settembre

Giovedì nuvole in aumento, venerdì rapida perturbazione sui settori orientali della Penisola. Le previsioni meteo del 24-25 settembre
Previsione24 Settembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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I freschi venti nord-orientali responsabili dell’attuale calo termico sull’Italia si attenueranno nella giornata di giovedì favorendo un nuovo rialzo ma solo temporaneo, in attesa del transito di una perturbazione (la n.4 del mese) che, alla fine del giorno, raggiungerà l’estremo Nord-Est e l’alto Adriatico, per poi scivolare rapidamente al Centro-Sud fra la notte e la giornata di venerdì, lasciando qualche strascico sabato in Sicilia. Questa veloce passaggio perturbato sarà accompagnato da una nuova flessione delle temperature che sarà più marcata al Nord e nelle regioni adriatiche. Successivamente si confermerebbe di nuovo il rinforzo dell’alta pressione che, già nel corso del fine settimana, ripristinerà la stabilità accompagnata da un’ennesima risalita delle temperature verso valori al di sopra della norma, specie al Centronord e con picchi intorno ai 30 gradi. Il finale di settembre si prospetterebbe quindi di stampo estivo. Questa situazione stabile potrebbe poi essere interrotta giovedì 1 ottobre dall’arrivo di una perturbazione al Centronord, proiezione questa comunque molto incerta e da confermare negli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 24 settembre

Al mattino tempo per lo più soleggiato salvo velature al Nord, più passeggere al Centro e soprattutto degli annuvolamenti in Sardegna associati a qualche locale pioggia o rovescio possibile poi anche nel pomeriggio. Nella seconda parte della giornata nubi variabili ma in aumento al Centronord. La sera possibili locali rovesci sul Friuli Venezia Giulia e a ridosso delle coste tra Romagna e Marche. Tendenza a un peggioramento nella notte sul medio Adriatico e al Sud. Temperature massime in rialzo anche sensibile, con valori compresi tra 23 e 29 gradi. Venti in temporanea attenuazione, ma di nuovo in rinforzo a fine giornata.

Previsioni meteo per venerdì 25 settembre

Al mattino tende già a migliorare sul medio Adriatico con le ultime piogge isolate tra Abruzzo e Molise; nubi al Sud con rovesci o temporali sparsi su Campania, Lucania, Puglia in estensione a nord della Calabria ed estremo ovest della Sicilia. Schiarite più o meno ampie su Nordest, resto del Centro e Sardegna, temporanea fase anche molto nuvolosa al Nordovest con locali piogge possibili su Prealpi lombarde, nord ed ovest del Piemonte. Tra pomeriggio e sera la fascia instabile si trasferisce tra sud della Lucania e del Salento, Calabria e Sicilia; residui annuvolamenti sparsi in attenuazione su resto del Sud, basso Lazio ed estremo Nordovest. Massime in calo al Nord e nel settore peninsulare, specie tra Appennino e versante adriatico. Venti fino a moderati da nord-nordest sull’Adriatico e in Liguria.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 24 Settembre ore 15:56

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