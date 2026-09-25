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Meteo, settembre si chiude con caldo anomalo e clima estivo: verso i 30 gradi

Alta pressione, tempo stabile e assenza di piogge: fino alla fine del mese caldo anomalo con punte anche di 30 gradi al Centro-nord. La tendenza meteo
Tendenza25 Settembre 2026 - ore 12:29 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza25 Settembre 2026 - ore 12:29 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Gli ultimi dati aggiornati confermano una chiusura di settembre nel segno del clima estivo fuori stagione. Nella prima parte della settimana, infatti, proseguirà la fase di caldo anomalo in ripresa dalla giornata di domenica: particolarmente sulle regioni del Centro-Nord e la Sardegna dove si attendono anomalie anche dell’ordine dei 6-7 gradi, con il termometro che potrà raggiungere o sfiorare la soglia dei 30 gradi, ma con picchi localmente anche poco superiori tra Toscana e Sardegna.
Temperature poco più contenute, e quindi anomalie meno evidenti, al Sud e sulla Sicilia dove, al contrario, non si dovrebbero superare i 26-28 gradi.
In questa fase, determinante sarà ovviamente l’azione di un lungo corridoio anticiclonico in estensione dall’Africa nord-occidentale all’Europa nord-orientale, passando per la regione alpina. Questo tipo di configurazione garantirà sul nostro Paese condizioni di stabilità atmosferica almeno fino a mercoledì 30, con prevalenza di cielo sereno o velato e assenza di precipitazioni di rilievo.

Tendenza meteo: caldo anomalo per la fine del mese

La tendenza successiva, per l’inizio di ottobre, mostra ancora scarsa predicibilità atmosferica. Secondo la media degli scenari attualmente proposti dai modelli, non è da escludersi un cedimento parziale dell’alta pressione e una maggiore variabilità meteorologica, con il flusso più umido e temperato atlantico che potrebbe infiltrarsi fin sul Mediterraneo centrale. Ne conseguirebbe un tempo a tratti più instabile, con occasione per alcune precipitazioni. In questo contesto si profilerebbe anche una cessazione del caldo anomalo e un rientro verso la normalità climatica, con temperature più in linea con la stagione.

Ma, la distanza temporale e l’elevata incertezza impongono ancora molta cautela. Attendiamo i prossimi aggiornamenti.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 25 Settembre ore 15:51

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