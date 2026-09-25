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Meteo, veloce fase instabile al Centro-sud: le previsioni

Perturbazione su settore adriatico e Sud con piogge e temporali. Calo termico poi ancora clima estivo. Le previsioni meteo del 25-26 settembre
Previsione25 Settembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La perturbazione in avvicinamento (perturbazione numero 4 di settembre) alla fine di giovedì porterà un peggioramento del tempo sul versante orientale del Paese e nella giornata di venerdì acquazzoni e temporali soprattutto al Sud e regioni centrali adriatiche; il maltempo sarà accompagnato anche da un nuovo generale calo termico, più sensibile nelle regioni alpine e nel versante adriatico della Penisola. La fase di maltempo sarà comunque di breve durata perché già alla fine di domani la perturbazione si allontanerà e il tempo migliorerà, lasciando spazio a un fine settimana che, secondo le ultime proiezioni, sarà caratterizzato dal ritorno dell’alta pressione e quindi da tempo in gran parte soleggiato, con un po’ di instabilità residua solo all’estremo Sud, più che altro nella giornata di sabato; assieme al miglioramento del tempo l’alta pressione porterà anche un nuovo diffuso e sensibile rialzo termico, con valori che si spingeranno al di sopra delle medie stagionali soprattutto al Centro-Nord, dove sono attesi picchi vicini ai 30 gradi. L’alta pressione dovrebbe insistere anche nella parte finale di settembre che quindi potrebbe avere un sapore quasi estivo.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 25 settembre

Venerdì al mattino prevalenza di tempo bello al Nordest, regioni centrali tirreniche e Sardegna, nuvole altrove: rovesci e temporali sparsi al Sud Peninsulare e, a carattere più isolato, anche su Piemonte, Abruzzo, Molise e Sicilia Occidentale. Nel pomeriggio prevalenza di tempo bello al Centro-Nord, fatta eccezione per qualche piovasco sul Basso Lazio; molte nubi al Sud, con rovesci e temporali su Puglia Meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature massime in diminuzione in gran parte del Paese e in particolare nelle zone alpine e nelle regioni adriatiche.

Previsioni meteo per sabato 26 settembre

Sabato nuvole e qualche acquazzone residuo su Salento, Calabria e Sicilia. Un po’ di nuvolosità, ma innocua, anche sulla Sardegna, in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in leggero rialzo al Nord e medio versante adriatico, in lieve calo invece in Calabria e Sicilia. Moderati venti settentrionali al Sud e Isole.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 25 Settembre ore 08:56

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