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Meteo, rapida fase temporalesca al Sud, migliora nel weekend

Fronte freddo sulle regioni meridionali con rovesci e temporali. Più stabile nel weekend. Calo termico ma a inizio settimana si torna a 30 gradi. Le previsioni meteo del 25-26 settembre
Previsione25 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione25 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo un’altra parziale e breve spinta anticiclonica, associata a un temporaneo rialzo termico, l’Italia si trova di fronte a un nuovo tentativo di instaurazione di tempo più autunnale ad opera di un rapido fronte freddo (perturbazione n.4 di settembre: decisamente pochi i sistemi nuvolosi nel mese a cavallo tra fine estate e inizio autunno) in arrivo dal Nord Europa, che nelle prossime ore interesserà ancora marginalmente il medio Adriatico e più direttamente le regioni meridionali dove si attendono piogge e temporali. Il maltempo sarà accompagnato da un nuovo generale calo termico, più sensibile nel versante adriatico della Penisola dove le temperature torneranno per lo meno nella media o leggermente al di sotto. La fase perturbata e vagamente autunnale sarà comunque di breve durata, perché già alla fine della giornata odierna la perturbazione si allontanerà e il tempo andrà migliorando, lasciando spazio a un fine settimana caratterizzato dal ritorno dell’alta pressione e quindi da tempo in gran parte soleggiato, con un po’ di instabilità residua solo all’estremo Sud, più che altro nella giornata di sabato. Questo miglioramento del tempo sarà caratterizzato anche da un nuovo diffuso rialzo termico, più vistoso nella prima parte della prossima settimana quando le temperature potranno spingersi verso i 28-30 gradi, soprattutto al Nord e nelle regioni occidentali del Paese. Pertanto anche gli ultimi aggiornamenti confermano una fine di settembre in compagnia di una robusta struttura anticiclonica di matrice subtropicale e condizioni tardo estive da nord a sud.

Previsioni meteo per venerdì 25 settembre

Schiarite su Alpi orientali, Friuli Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nuvoloso altrove con rovesci e temporali al Sud, eccetto nella bassa Calabria; qualche residua pioggia su Abruzzo e Molise. Nel corso della giornata graduali schiarite in gran parte del Nord e nel medio Adriatico; piogge e temporali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionale; brevi rovesci anche nel basso Lazio. Alla sera ancora qualche rovescio fra Sicilia e Calabria, tempo in generale stabile altrove. Temperature massime in calo, più marcato nelle regioni adriatiche; ancora picchi di 26-28 gradi nel versante tirrenico e nelle Isole e fino a 30 gradi in Sardegna. Un po’ ventoso in Valpadana, nei mari settentrionali e al Centro-Sud.

Previsioni meteo per sabato 26 settembre

Un po’ di nuvole all’estremo sud, con qualche isolata pioggia o rovescio nei settori ionici e, inizialmente, anche nel nord della Sicilia. Nel resto d’Italia tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con scarsi annuvolamenti. Temperature massime in leggero rialzo al Nord e medio versante adriatico, in lieve calo invece nei settori ionici e in Sicilia; valori fra 22 e 26 gradi, con punte anche leggermente più elevate sulle Isole. Un po’ ventilato al Centro-Sud per venti nord-orientali.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 25 Settembre ore 15:51

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