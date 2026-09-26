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Meteo, fine settembre dal sapore estivo: caldo anomalo e picchi di 30 gradi

Alta pressione con tempo stabile e assenza di piogge significative fino al 4-5 ottobre. Prevalenza di sole e clima estivo specialmente al Centro-Nord
Tendenza26 Settembre 2026 - ore 11:30 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nella prima parte della prossima settimana, l’alta pressione estesa dal nord Africa al Mediterraneo e all’Europa centrale, espandendosi ulteriormente verso est si salderà con un'altra area anticiclonica posizionata sulla Russia settentrionale. Si verrà così a creare una vasta area di alta pressione che occuperà almeno due terzi del nostro continente, coinvolgendo anche il nostro Paese.

In un tale contesto le condizioni meteorologiche sull’Italia saranno stabili e caratterizzate da giornate prevalentemente soleggiate. Il clima sarà tipico di fine estate con temperature che al Nord e sulle regioni tirreniche raggiungeranno i 27-28 gradi ma con picchi di 30°C in Sardegna. Questa situazione dovrebbe mantenersi inalterata almeno fino a mercoledì 30. L’evoluzione successiva resta ancora incerta e necessita di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti. Al momento le proiezioni modellistiche indicano per giovedì e venerdì la possibilità di una modesta instabilità sulle regioni meridionali per l’afflusso di correnti più fresche provenienti dai Balcani: oltre a qualche pioggia, è probabile anche un lieve calo delle temperature.

Al Centro-Nord il clima resterà più mite e ancora in prevalenza stabile, a parte qualche rovescio o locale temporale in arrivo sui settori più occidentali della Penisola, essenzialmente sulle Alpi cento-occidentali e in Sardegna, perché lambiti dalla coda di una perturbazione atlantica che dovrebbe invece coinvolgere più direttamente la Francia e il sudest della Spagna.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 26 Settembre ore 15:19

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