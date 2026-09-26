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Meteo, weekend stabile con caldo di nuovo in aumento: le previsioni

Alta pressione in rinforzo: si profila un weekend soleggiato sul Paese con temperature in rialzo e sopra la norma. Le previsioni meteo del 26-27 settembre
Previsione26 Settembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La perturbazione in transito in queste ore nel weekend si allontanerà e il tempo andrà migliorando, lasciando spazio a un fine settimana caratterizzato dal ritorno dell’alta pressione e quindi da tempo in gran parte soleggiato, con un po’ di instabilità residua solo all’estremo Sud, più che altro nella giornata di sabato. Questo miglioramento del tempo sarà caratterizzato anche da un nuovo diffuso rialzo termico, più vistoso nella prima parte della prossima settimana quando le temperature potranno spingersi verso i 28-30 gradi, soprattutto al Nord e nelle regioni occidentali del Paese. Pertanto anche gli ultimi aggiornamenti confermano una fine di settembre in compagnia di una robusta struttura anticiclonica di matrice subtropicale e condizioni tardo estive da nord a sud.

Previsioni meteo per oggi, sabato 26 settembre

Un po’ di nuvole all’estremo sud, con qualche isolata pioggia o rovescio nei settori ionici e, inizialmente, anche nel nord della Sicilia. Nel resto d’Italia tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con scarsi annuvolamenti. Temperature massime in leggero rialzo al Nord e medio versante adriatico, in lieve calo invece nei settori ionici e in Sicilia; valori fra 22 e 26 gradi, con punte anche leggermente più elevate sulle Isole. Un po’ ventilato al Centro-Sud per venti nord-orientali.

Previsioni meteo per domenica 27 settembre

Tempo in generale stabile e soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Qualche nuvola più estesa in giornata sulle Alpi occidentali e nelle zone interne del Sud e della Sicilia. Temperature in ulteriore leggero rialzo nei valori massimi e oltre i 26 gradi al Centro-Nord e sulle Isole. Venti deboli, salvo dei rinforzi da nord-est all’estremo Sud. Molto mosso il basso Ionio, localmente mossi gli altri mari meridionali, poco mossi i restanti bacini.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 26 Settembre ore 09:03

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