Meteo, weekend con tempo stabile e temperature in aumento

Il veloce fronte freddo transitato nelle ultime 36 ore (perturbazione n.4 di settembre: decisamente pochi i sistemi nuvolosi nel mese a cavallo tra fine estate e inizio autunno), dopo aver causato un nuovo calo termico, più evidente nel settore adriatico, si allontana adesso verso i Balcani e la Grecia, lasciando solo una parvenza effimera di clima autunnale. Infatti, già nel fine settimana si prospetta il ritorno dell’alta pressione e quindi del tempo in gran parte soleggiato, salvo una locale e residua instabilità all’estremo Sud nella giornata odierna. Questo miglioramento del tempo sarà caratterizzato anche da un nuovo diffuso rialzo termico, più vistoso nella prima parte della prossima settimana quando le temperature potranno spingersi verso i 28-30 gradi, soprattutto al Nord e nelle regioni occidentali del Paese.

Pertanto, anche gli ultimi aggiornamenti confermano una fine di settembre nel segno del sole, del tempo stabile e del caldo anomalo: l’onda lunga dell’estate record 2026 non accenna a placarsi e anzi, rischia di protrarsi pure a inizio ottobre.

Previsioni meteo per sabato 26 settembre

Annuvolamenti sparsi e molto irregolari all’estremo Sud, con le ultime brevi e isolate piogge in Sicilia. Nel resto d’Italia tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo per una residua nuvolosità a bassa quota su Piemonte, nord e ovest Lombardia e Prealpi venete, in diradamento col passar delle ore.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, in lieve calo invece al Sud e in Sicilia; valori fra 22 e 27 gradi, con punte di 28-29 gradi su Toscana e Sardegna. Un po’ ventilato al Centro-Sud per venti settentrionali e mari in prevalenza mossi, fino a molto mosso lo Ionio.

Previsioni meteo per domenica 27 settembre

Tempo in generale stabile e soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso in tutto il Paese. Da segnalare giusto qualche modesto annuvolamento irregolare sin dal mattino al Sud, nel pomeriggio anche nelle Alpi piemontesi, lungo le Prealpi lombardo-venete e sulle Isole maggiori.

Temperature in generale lieve aumento o rialzo nei valori massimi, tra 25 e 29 gradi al Centro-Nord e sulla Sardegna, tra 24 e 27 al Sud e sulla Sicilia. Non si escludono locali punte di 30 gradi su Toscana e Sardegna. Venti: in attenuazione, ma ancora moderati da nord o nord-est all’estremo Sud e sul mar Ionio, che resterà mosso o molto mosso; da mossi a poco mossi gli altri bacini del Sud.