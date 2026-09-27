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Meteo, alta pressione sub-tropicale: assenza di piogge e caldo anomalo

Tempo stabile e temperature in rialzo: si profila una fase segnata dall'assenza di piogge per il rinforzo dell'alta pressione sub-tropicale. Le previsioni meteo del 27-28 settembre
Previsione27 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Archiviati velocemente i due fugaci assaggi d’autunno di questa settimana, si ritorna adesso alle anomalie di sempre, causate da un’onda lunga dell’estate record 2026 che non accenna a placarsi. Il sole, il tempo stabile e il caldo fuori stagione resteranno protagonisti fino alla fine di settembre, e, secondo gli ultimi dati a disposizione, in forma meno eclatante, anche all’inizio di ottobre: determinante sarà l’azione dell’alta pressione sub-tropicale che, dall’Africa nord-occidentale, si allungherà fino alla regione alpina per agganciarsi più su con un secondo campo anticiclonico in rinforzo sull’Europa nord-orientale. Ne conseguirà un blocco alle perturbazioni e alle masse d’aria più temperate atlantiche, costrette a deviare verso le alte latitudini. Gli effetti più rilevanti per l’Italia, nei prossimi giorni, saranno l’assenza di precipitazioni di rilievo e temperature diffusamente superiori alla norma. Le anomalie più marcate (anche di 5-7 gradi) si osserveranno al Centro-Nord e sulla Sardegna tra domenica 27 e mercoledì 30 quando si potranno sfiorare i 30 gradi, con maggiore probabilità nelle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Al Sud e sulla Sicilia, per contro, si attendono differenze ben più contenute e dunque valori più vicini alla media stagionale.

Previsioni meteo per domenica 27 settembre

Tempo stabile e soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso in tutto il Paese. Da segnalare giusto qualche modesto annuvolamento irregolare sin dal mattino al Sud, nel pomeriggio anche nelle Alpi piemontesi, lungo le Prealpi lombardo-venete e sulle Isole maggiori. Temperature: massime in generale lieve aumento o rialzo, tra 24 e 28 gradi al Centro-Nord e sulla Sardegna, tra 23 e 26 al Sud e sulla Sicilia. Probabili punte di 30 gradi in Sardegna. Venti in attenuazione, ma ancora moderati da nord o nord-est all’estremo Sud. Molto mosso lo Ionio, mossi l’Adriatico meridionale e il Tirreno sud-occidentale; poco mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per lunedì 28 settembre

Su tutte le regioni tempo stabile e soleggiato, con prevalenza di cieli sereni. Scarsi e modesti gli annuvolamenti nel pomeriggio intorno alla fascia alpina e prealpina, all’Appennino centrale e ai rilievi di Calabria e Sicilia, ma senza conseguenze. Temperature massime pomeridiane stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Valori per lo più compresi tra 24 e 28 gradi, con punte di 30-31 gradi in Sardegna. Venti in ulteriore attenuazione all’estremo Sud, rinforza lo Scirocco nel canale di Sardegna.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 27 Settembre ore 15:10

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