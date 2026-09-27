Meteo, tempo stabile e temperature al di sopra della norma

Archiviati velocemente i due fugaci assaggi d’autunno di questa settimana, si ritorna adesso alle anomalie di sempre, causate da un’onda lunga dell’estate record 2026 che non accenna a placarsi. Il sole, il tempo stabile e il caldo fuori stagione resteranno protagonisti fino alla fine di settembre, e, secondo gli ultimi dati a disposizione, in forma meno eclatante, anche all’inizio di ottobre: determinante sarà l’azione dell’alta pressione sub-tropicale che, dall’Africa nord-occidentale, si allungherà fino alla regione alpina per agganciarsi più su con un secondo campo anticiclonico in rinforzo sull’Europa nord-orientale. Ne conseguirà un blocco alle perturbazioni e alle masse d’aria più temperate atlantiche, costrette a deviare verso le alte latitudini.

Gli effetti più rilevanti per l’Italia, nei prossimi giorni, saranno l’assenza di precipitazioni di rilievo e temperature diffusamente superiori alla norma. Le anomalie più marcate (anche di 5-7 gradi) si osserveranno al Centro-Nord e sulla Sardegna tra domenica 27 e mercoledì 30 quando si potranno sfiorare i 30 gradi, con maggiore probabilità nelle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Al Sud e sulla Sicilia, per contro, si attendono differenze ben più contenute e dunque valori più vicini alla media stagionale.

Previsioni meteo per oggi, domenica 27 settembre

Tempo stabile e soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso in tutto il Paese. Da segnalare giusto qualche modesto annuvolamento irregolare sin dal mattino al Sud, nel pomeriggio anche nelle Alpi piemontesi, lungo le Prealpi lombardo-venete e sulle Isole maggiori.

Temperature massime in generale lieve aumento o rialzo, tra 25 e 29 gradi al Centro-Nord e sulla Sardegna, tra 23 e 27 al Sud e sulla Sicilia. Non si escludono locali punte di 30 gradi su Toscana e Sardegna. Venti in attenuazione, ma ancora moderati da nord o nord-est all’estremo Sud e sul mar Ionio, che resterà mosso o molto mosso; da mossi a poco mossi gli altri bacini del Sud.

Previsioni meteo per lunedì 28 settembre

Su tutte le regioni tempo stabile e soleggiato, con prevalenza di cieli sereni. Scarsi e modesti gli annuvolamenti nel pomeriggio intorno alla fascia alpina e prealpina, all’Appennino centrale e ai rilievi di Calabria e Sicilia, ma senza conseguenze.

Temperature massime in ulteriore generale aumento. Valori per lo più compresi tra 24 e 29 gradi, con punte di 30 gradi su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, fino a 31-32 nell’ovest dell’isola. Venti in ulteriore attenuazione all’estremo Sud, rinforza lo Scirocco nel canale di Sardegna.