Meteo: fine settembre con clima quasi estivo! Piogge assenti

Nei prossimi giorni l’alta pressione occuperà ancora gran parte del Mediterraneo, spingendosi fino all’Europa centrale; questa configurazione terrà lontane le perturbazioni dal nostro Paese dove, di conseguenza, il tempo risulterà in prevalenza soleggiato e le piogge quasi del tutto assenti.

L’anticiclone insisterà per tutta la settimana, con l’eccezione di un aumento dell’instabilità sulle Alpi occidentali e in Sardegna da giovedì 1 ottobre. Continua anche il caldo fuori stagione, con temperature diurne quasi estive, in particolare al Nord, in Sardegna e nelle regioni del versante tirrenico.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 29 settembre

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con un po’ di nuvolosità in più su Alpi piemontesi e Prealpi lombarde. Nel pomeriggio ancora tempo stabile e quasi ovunque soleggiato, ma con nubi sparse sulle stesse zone alpine, ma in temporaneo aumento anche in Calabria e nella Sicilia sud-orientale.

Temperature con poche variazioni: massime oltre la norma, per lo più comprese tra 23 e 28 gradi, con punte di 30 gradi in Sardegna. Moderati venti di Scirocco sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e alta Lombardia, comunque senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, solo a tratti qualche nuvola innocua in più.

Temperature massime stazionarie o in lieve calo e ancora in generale al di sopra dei valori medi stagionali. Venti per lo più di debole intensità.