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Meteo: fine settembre con clima quasi estivo! Piogge assenti

Le previsioni meteo per oggi, 29 settembre, indicano una giornata soleggiata su gran parte del Paese, con temperature dal sapore quasi estivo.
Previsione29 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nei prossimi giorni l’alta pressione occuperà ancora gran parte del Mediterraneo, spingendosi fino all’Europa centrale; questa configurazione terrà lontane le perturbazioni dal nostro Paese dove, di conseguenza, il tempo risulterà in prevalenza soleggiato e le piogge quasi del tutto assenti.

L’anticiclone insisterà per tutta la settimana, con l’eccezione di un aumento dell’instabilità sulle Alpi occidentali e in Sardegna da giovedì 1 ottobre. Continua anche il caldo fuori stagione, con temperature diurne quasi estive, in particolare al Nord, in Sardegna e nelle regioni del versante tirrenico.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 29 settembre

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con un po’ di nuvolosità in più su Alpi piemontesi e Prealpi lombarde. Nel pomeriggio ancora tempo stabile e quasi ovunque soleggiato, ma con nubi sparse sulle stesse zone alpine, ma in temporaneo aumento anche in Calabria e nella Sicilia sud-orientale.

Temperature con poche variazioni: massime oltre la norma, per lo più comprese tra 23 e 28 gradi, con punte di 30 gradi in Sardegna. Moderati venti di Scirocco sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e alta Lombardia, comunque senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, solo a tratti qualche nuvola innocua in più.

Temperature massime stazionarie o in lieve calo e ancora in generale al di sopra dei valori medi stagionali. Venti per lo più di debole intensità.

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Ultimo aggiornamento Martedì 29 Settembre ore 12:09

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