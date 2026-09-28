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Meteo: settimana al via con anticiclone e clima quasi estivo!

Le previsioni meteo per oggi, 28 settembre, indicano un dominio dell'Anticiclone su Italia e gran parte d'Europa. Temperature dal sapore estivo.
Previsione28 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Per tutta la prima parte della nuova settimana l’alta pressione di matrice africana occuperà il Mediterraneo Centrale e il cuore del nostro continente, andando a saldarsi con un un’altra robusta area anticiclonica posizionata sull’Europa Orientale: sul nostro Paese, come in molte altre aree del continente, le giornate saranno quindi in generale soleggiate e stabili, con piogge praticamente assenti.

L’insistente presenza dell’alta pressione garantirà anche temperature dal sapore quasi estivo, con valori al di sopra della norma, specie in Sardegna, dove saranno possibili picchi anche di 30 gradi, e al Nord e regioni tirreniche, dove sono attese diverse punte di 27-28 gradi.

Le ultime proiezioni confermano che probabilmente la situazione rimarrà in prevalenza soleggiata e stabile anche nella seconda parte della settimana, con appena un leggero aumento dell’instabilità, e quindi la possibilità di qualche temporale pomeridiano, su zone alpine e Sardegna. 

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 28 settembre

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso praticamente su tutta Italia. Nel pomeriggio qualche nuvola in più all’estremo Sud, e in particolare in Calabria e Sicilia, ma sempre in generale senza piogge; ancora in prevalenza soleggiato altrove.

Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, oltre la norma: valori per lo più compresi tra 24 e 26 gradi ma con punte di 30 gradi in Sardegna e di 27-28 gradi al Centro-Nord. Moderati venti di Scirocco sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 29 settembre

Tempo in generale soleggiato in tutta Italia, con pochi temporanei annuvolamenti e la possibilità di isolati e brevi acquazzoni solo nell’interno della Sicilia. Temperature invariate rispetto alla giornata di lunedì; in Sardegna possibili picchi di 31-32 gradi.

Venti tesi di Scirocco tra il Canale di Sardegna e il sud della regione, deboli o molto deboli nel resto d’Italia. Mari: mossi il Canale di Sardegna e, al largo, anche il Mare di Sardegna; localmente ancora un po’ mossi lo Ionio e l’Adriatico meridionale; calmi o poco mossi gli altri mari intorno alla nostra penisola.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 28 Settembre ore 15:05

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